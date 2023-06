Chiese, missione verde Pannelli solari e pozzi, il Seminario diventa una comunità energetica

Il Seminario Arcivescovile, la parrocchia di Sant’Agostino, la parrocchia del Corpus Domini, della Sacra Famiglia, di San Luca, San Giorgio, Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, l’associazione Amici della Caritas e la cooperativa sociale Boschetto26. Sono questi – chiese e associazioni – gli enti che hanno formato una comunità energetica rinnovabile. Obiettivo, utilizzare le coperture del seminario e delle parrocchie per installare pannelli fotovoltaici e realizzare impianti termici che utilizzano energia da fonte geotermica. Missione ’verde’ del progetto, ridurre il fabbisogno di energia non rinnovabile prodotta con combustibili di origine fossile. Tradotto, salvare l’ambiente. Le procedure prevedono il consenso del Comune per l’installazione dei pannelli fotovoltaici e l’autorizzazione dell’Autorità di Bacino per i pozzi geotermici. Il seminario della comunità – così si è battezzata – è in grado di produrre una mole d’energia equivalente al consumo medio di 45 famiglie. Brevi i tempi. La realizzazione e la messa in funzione degli impianti nell’arco di dieci mesi. E’ uno dei progetti che ha ottenuto i fondi dalla Regione, si tratta di 11 comunità energetiche in provincia di Ferrara (finanziamento complessivo 380.319 euro). Tra le idee che sono entrate nella graduatoria del bando c’è appunto quella per la realizzazione di una Comunità energetica presentato dal Seminario Arcivescovile di Ferrara (46.800 euro). Il percorso virtuoso nasce dall’approvazione della legge regionale 5 del 2022, relatrice la consigliera regionale 5 Stelle Silvia Piccinini.

Anche se manca ancora qualcosa perché tutto fili liscio. "Il grande interesse che arriva dai nostri territori riguardo alle comunità energetiche – precisa – merita di essere valorizzato proprio come abbiamo fatto attraverso il bando regionale collegato alla legge di cui sono stata relatrice. E’ necessario che anche il governo faccia la sua parte sbloccando al più presto i decreti attuativi sulle Cer che sono fermi ormai da mesi. Basta tergiversare altrimenti rischiamo di bloccare quella spinta propulsiva che ci può portare verso la realizzazione di un nuovo sistema di produrre e consumare energia inclusivo e solidale. Non possiamo perdere questa occasione. Molti dei progetti hanno come denominatore comune una attenzione speciale all’inclusione sociale, cogliendo in pieno quello che era lo spirito della legge che ho voluto con tanta determinazione lo scorso anno. Un aspetto che conferma la straordinaria opportunità fornita proprio dalle Cer per rendere più solidale, inclusivo e condiviso il modo di produrre e consumare energia. La provincia di Ferrara ha dimostrato grande interesse per il tema delle Comunità energetiche rinnovabili, sfruttando al massimo l’opportunità che abbiamo voluto offrire grazie al bando regionale – conclude soddisfatta Piccinini –. Si tratta di un importante passo verso l’attuazione di quella grande rivoluzione energetica di cui abbiamo bisogno se vogliamo contrastare con efficacia anche gli stravolgimenti climatici che stanno provocando danni sempre più importanti, come purtroppo abbiamo avuto modo di constatare durante l’alluvione che ha colpito la nostra regione".

Mario Bovenzi