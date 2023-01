"Chiesetta del cimitero, lavori urgenti"

La chiesetta del cimitero Isola di Comacchio ha bisogno di cure. A sollevare una riflessione è il gruppo civico Libera Comacchio, coordinato da Vito Troiani, che ieri ha effettuato un sopralluogo presso il camposanto e ha dato riscontro dello stato in cui versa l’edificio sacro, che presenta diversi segni di degrado. "È con grande rammarico e tristezza che vogliamo sollevare una riflessione rispetto al degrado in cui ormai riversa da molti anni questa struttura – affermano da Libera Comacchio –. Sarebbe opportuno che per rispetto dei defunti e per la sicurezza di chi ha a cuore il loro riposo, ci si adoperasse in fretta per il ripristino sia della parte esterna completamente ammalorata, che della parte interna. Chiediamo dunque una presa di coscienza ed una rapida azione per ristrutturare quanto prima questo luogo sacro dimenticato da troppo tempo". Un messaggio di sensibilizzazione, dunque, quello lanciato da parte del gruppo civico, che ricorda l’importanza della chiesetta dal punto di vista emotivo per la comunità, centrale all’interno del camposanto, che rappresenta "un luogo dove riposano i nostri cari, questo è il mondo delle anime che ci hanno accompagnato per un percorso della nostra vita, che ci permette di tenere vivo il ricordo, di sentire il legame con i nostri parenti defunti. Il luogo del ricordo, del lutto, della riconciliazione, della commemorazione e della preghiera". Anche per questo motivo, Libera Comacchio chiede azioni per ristrutturazione della chiesetta.

Valerio Franzoni