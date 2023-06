"Chiesina invasa dal guano" Proteste a Casumaro

CENTO

La situazione igienico sanitaria della piazza e la chiusura della sezione della scuola dell’infanzia, sono i due punti a Casumaro sui quali Fratelli d’Italia punta il dito contro l’amministrazione. "Il 29 aprile un gruppo di cittadini casumaresi hanno segnalato, tramite mail indirizzata al sindaco e polizia locale un problema igienico sanitario dovuto alla presenza di piccioni e al relativo accumulo di guano nell’area adiacente la cappella piazza a Casumaro – spiega Alessandro Guaraldi - I cittadini riferiscono che le porte e le finestre aperte, o in alcuni casi rotte, della cappella hanno dato modo ai piccioni di rifugiarsi creando il conseguente accumulo di guano". Situazione che fa davvero temere che all’interno vi sia una mole importante di guano, con tutto ciò che ne comporta. "Considerato l’arrivo della stagione estiva e l’aumento della temperatura – prosegue - oltre al problema sanitario, aumenteranno a dismisura le esalazioni del guano, creando un disagio per le attività commerciali adiacenti". E chiede. "Constatato che dal 29 aprile i cittadini non hanno ricevuto nessuna risposta, vogliamo sapere da sindaco e assessore competente se sia intenzione dell’Amministrazione attivarsi per arginare il problema igienico sanitario rilevato dai cittadini e se sia sua intenzione rispondere loro, per tutelare la propria salute e le proprie attività commerciali".

La capogruppo di FdI, invece, Francesca Caldarone tocca l’argomento della chiusura della scuola dell’infanzia a Casumaro. "Premesso che a settembre ripartirà l’attività scolastica su tutto il territorio e che la scuola dell’infanzia di Casumaro ha gli spazi necessari per 3 sezioni, considerando che la scuola ha mantenuto una qualità eccellente dei servizi negli anni e per la sua posizione attrae molti utenti anche dalle frazioni limitrofe – mi rivolgo al sindaco e questa amministrazione, per sapere se quest’anno, si sono attivati per evitare la chiusura pomeridiana di una delle 3 sezioni. Cosa ha intenzione di fare per risolvere concretamente il problema?". Infine, la richiesta di manutenzione adeguata per gli stradelli Partecipanza agraria di Cento. "Considerando che, i partecipanti residenti nelle vie di competenza della partecipanza Agraria di Cento, segnalano la mancanza e o la scarsa manutenzione stradale al fine di garantire una maggiore sicurezza nel transito – tuona Caldarone - in particolare sono state inviate parecchie segnalazioni dalla frazione di Casumaro per la Via Casoni dove vi è stato un infortunio e Via Tassinari ove vi è la presenza di buche pericolose per la sicurezza dei cittadini. Chiedo al sindaco se sia sua intenzione, definire con l’Ente un piano di ripristino degli "stradelli" su tutto il territorio comunale."