Chiesti dieci anni per don Rugolo

Dieci anni di reclusione più le pene accessorie. È questa la richiesta del pm Stefania Leonte nel processo, che si celebra al tribunale di Enna, a Giuseppe Rugolo, il sacerdote accusato di violenza sessuale aggravata a danni di minori e arrestato a Ferrara. La richiesta è giunta dopo una requisitoria durata quasi sei ore nel corso della quale il pm Leonte ha ricostruito tutti le fasi processuali e le fonti di prova. In aula hanno poi parlato le parti civili, l’avvocato Eleanna Parasiliti Molica per la vittima dalla quale denuncia è scaturita l’inchiesta della procura di Enna, l’avvocato Mario Caligiuri per Rete l’Abuso, Irina Mendola per l’associazione Co.Tu.Le.Vi, Contro tutte le violenze e Giovanni Di Giovanni per i genitori della vittima. Prossima udienza il 13 febbraio con gli avvocati dei responsabili civili e dell’imputato. La sentenza è prevista il 5 marzo.