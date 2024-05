Due chili di droga nascosti in camera a Ferrara, due uomini arrestati

Ferrara, 14 maggio 2024 – In quella casa nelle campagne del Ferrarese erano nascosti quasi un chilo di cocaina e altrettanto di hashish. Ce n’era abbastanza per far scattare le manette ai polsi dei due uomini che abitavano tra quelle mura nelle campagne del Ferrarese. Nella rete della polizia di Stato sono finiti due marocchini di 50 e 58 anni, regolari sul territorio. L’indagine condotta dalla squadra mobile di Modena è ancora in corso, allo scopo di capire provenienza e destinazione della sostanza proibita e – soprattutto – se ne traffico fossero coinvolte altre persone.

L’operazione è iniziata domenica su una strada della Bassa Modenese, non lontano da Finale Emilia. Qui i poliziotti – sulla scorta di alcune segnalazioni – hanno intercettato un’auto con a bordo uno dei due nordafricani. L’intuito investigativo degli agenti ha colto nel segno. L’uomo aveva infatti con sé circa 180 grammi di cocaina e 2.500 euro in contanti. Il sospetto era che quello fosse soltanto l’inizio e che il giro fosse più ampio. Hanno così pensato di allargare gli accertamenti all’abitazione nella quale lo straniero viveva, in un Comune del Ferrarese.

Una volta arrivati sul posto hanno dato il via alla perquisizione. Nella stessa abitazione viveva anche un connazionale del soggetto fermato in auto. Ed è proprio nella camera di quest’ultimo che gli uomini della questura modenese hanno trovato il resto della droga. In tutto hanno recuperato 900 grammi di cocaina e 900 di hashish, oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e altri 1.200 euro in contanti. Conclusa l’attività, i poliziotti hanno arrestato entrambi i nordafricani con l’accusa di spaccio. Il primo è stato accompagnato in carcere a Modena, mentre il secondo è finito in una cella dell’Arginone. Nelle prossime ore dovrebbero comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto.

Nel frattempo, gli investigatori stanno proseguendo i loro accertamenti al fine di ricostruire quel traffico di droga a cavallo del confine tra due province. Si cerca di capire da dove provenisse la sostanza e a quali piazze di spaccio fosse destinata. La lente è inoltre puntata sui due arrestati, allo scopo di ricostruire i loro traffici e i loro spostamenti. Quali che siano gli esiti dell’inchiesta, quello di ieri rappresenta un altro duro colpo al mercato della droga sul nostro territorio.