"Chimica, la Regione saprà fare la sua parte"

A Roma si è svolto un tavolo nazionale sul futuro della chimica nel Paese, convocato dal ministro Adolfo Urso, con l’azienda, le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia, Sicilia, Veneto e sindacati.

"Quello della chimica è un settore fondamentale sia per l’Emilia-Romagna che per l’Italia. Siamo disponibili a fare la nostra parte affinché gli investimenti diano prospettive per il futuro ai poli chimici emiliano-romagnoli a Ferrara e Ravenna. Nel piano messo in campo da Eni-Versalis, un progetto conservativo, non siamo certi che la chimica sia valorizzata come fattore strategico per il Paese. Siamo davanti di fatto alla fine della chimica di base. E questo ci preoccupa, soprattutto in assenza di una strategia nazionale sulla parte di chimica nazionale che rimane attiva, in particolare in Emilia-Romagna". Così il presidente della Regione, Michele de Pascale (foto), e l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, in merito al Tavolo Eni-Versalis convocato ieri a Roma dal ministro Urso.

"Restano sul tavolo le preoccupazioni per le possibili ricadute industriali e sociali – hanno aggiunto de Pascale e Paglia –. Al momento il piano va nella direzione di tutelare l’occupazione diretta negli stabilimenti del sud oggetto di chiusura/riconversione".