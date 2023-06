"Chimica, la sfida del riciclo Tessile, serve manodopera"

Dal fronte sempre caldo del petrolchimico fino al futuro del settore tessile, duramente colpito nel periodo pandemico e ora in fase di riassetto. Sono le sfide che Ida Salvago troverà sul suo cammino da neoeletta segretaria generale della Filctem Cgil. Salvago – 44 anni, originaria di Taranto, laureata in Beni Culturali e archeologa di professione – ha avuto venerdì la sua prima riunione ufficiale con Basell al polo di piazzale Donegani.

Segretaria, come è andato questo primo incontro in azienda?

"È stato un modo per iniziare a conoscerci. Ho trovato una situazione che in parte già conoscevo. A oggi il contratto tra Eni e Basell è in essere e all’interno abbiamo delegati storici e ben titolati per affrontare ogni possibile criticità".

Allargando lo sguardo all’intero sito, qual è il quadro attuale?

"Il petrolchimico ha attraversato momenti complessi, dalla chiusura di Marghera fino allo stop di Yara, ora fortunatamente ripartita. Stiamo ragionando sul futuro. Si parla soprattutto di riciclo della plastica e della necessità di rinnovarsi. Sono queste le principali sfide del futuro".

Come giudica il progetto sul ciclo idrico che vede in campo, tra gli altri, Comune e Ifm?

"Il progetto per il recupero delle acque reflue è molto ambizioso. Rappresenterà un valore aggiunto all’interno del petrolchimico".

Tavolo della chimica, qual è lo stato dell’arte?

"Stiamo lavorando. La chimica di base è importantissima in Italia e stiamo operando affinché tali coordinamenti siano sempre più frequenti e costruttivi, oltre che essere finalizzati a sviluppo e progresso".

Passiamo al tessile, un settore che in questi anni ha seguito molto da vicino.

"La crisi del 2008 ha falciato il tessuto di filiera ferrarese. Hanno resistito le aziende più solide. Il settore si stava finalmente riprendendo, ma poi nel 2019 la pandemia ha cambiato ancora le carte in tavola. Le aziende tessili sono state duramente colpite".

E oggi?

"C’è un recupero e c’è grande richiesta di manodopera. La manifattura tessile potrebbe avere ancora un traino, la qualità delle nostre maestranze è molto alta. Purtroppo, però, la guerra in Ucraina ha frenato la spinta che si pensava di avere dopo la pandemia".

Ci elenchi le sue priorità.

"Primo, necessità di rinnovamento in tutte le aziende. Siamo in un momento di cambio di passo e le parole chiave devono essere impegno e serio approfondimento delle varie situazioni aziendali. Il tutto senza dimenticare il fattore umano".

Cioè?

"Non dobbiamo difendere soltanto il lavoro, ma il buon lavoro e la dignità".

Federico Malavasi