Chirurgia endoscopica. Il professor Gabriele Anania eletto presidente della Società italiana

Si è concluso il XXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie (Sice), tenutosi al Palazzo dei Congressi di Firenze. L’evento ha offerto un programma ricco, incentrato sulla necessità di coniugare rigore scientifico e innovazione con la sensibilità umana. Le riflessioni si sono concentrate sull’evoluzione tecnologica (come l’Intelligenza Artificiale e la robotica) e sulla sfida di mantenere la persona al centro della pratica chirurgica.

Nel corso del congresso sono state elette le nuove cariche del consiglio direttivo per il biennio 2025-2027. Il professor Gabriele Anania è subentrato al presidente uscente, Diego Cuccurullo. Tra i componenti del nuovo consiglio direttivo figurano Micaela Piccoli come presidente eletto e Gianluigi Moretto come segretario generale.

Il neo-eletto Presidente, Prof. Gabriele Anania, direttore del Reparto di Chirurgia laparoscopica per patologie benigne e maligne gastroenterologiche dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, ha espresso considerazioni e obiettivi per il prossimo biennio: "Esprimo innanzitutto un doveroso ringraziamento a Carlo Bergamini per l’organizzazione dell’ultimo convegno, al Past President prof Diego Cuccurullo ed al precedente consiglio direttivo Sice per il lavoro svolto nello scorso biennio. Sono convinto che la squadra che è stata eletta sia all’altezza per portare avanti quanto di eccellente è stato fatto in Sice. Il nostro obiettivo è quello di incrementare la formazione soprattutto rivolta ai giovani. Una formazione finalizzata all’utilizzo delle nuove tecnologie a 360 gradi. Vogliamo organizzare almeno due importanti eventi nel corso del 2026, oltre a proseguire nelle attività di ricerca e pubblicazione di paper di utilità per la comunità scientifica, nell’ambito del lavoro multidisciplinare che svolgiamo in Sice”.

Sice è stata fondata a Roma nel 1991 ed è la più importante Società Scientifica Italiana nel campo della chirurgia mini-invasiva. L’organizzazione rappresenta oltre 700 chirurghi italiani impegnati nella diffusione delle nuove tecnologie (endo-laparoscopiche) nella pratica chirurgica, oltre a svolgere un ruolo primario nell’ambito della E.A.E.S. – European Association for Endoscopic Surgery (Eaes), alla quale è affiliata.