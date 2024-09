Chirurgia maxillo-facciale di Cona. Eccellenza al congresso europeo

Ferrara centro di eccellenza per la chirurgia maxillo-facciale. Il dipartimento Testa-Collo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara (direttore prof. Stefano Pelucchi), infatti, si distingue a livello nazionale per la capacità di affrontare e risolvere alcune delle sfide più complesse nella chirurgia maxillo-facciale e del distretto testa-collo. Dai trattamenti per l’orbitopatia tiroidea, che può causare gravi problemi agli occhi, alle malformazioni rare che colpiscono il viso, fino alle tecnologie più avanzate che utilizzano le cellule staminali per la rigenerazione dei tessuti, Ferrara è all’avanguardia nel restituire sorriso e speranza. Queste eccellenze saranno presentate anche nel prossimo 27° Congresso della European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery - EACMFS, la società scientifica europea che riunisce tutti i chirurghi impegnati in questa disciplina e che vede in prima linea proprio due italiani, il prof. Manlio Galiè, Presidente Eacmfs, Direttore dell’Unità operativa di chirurgia maxillo-facciale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara e docente del Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione dell’Università di Ferrara, e il prof. Valentino Valentini, presidente del Comitato scientifico del Congresso e professore ordinario in chirurgia maxillo facciale presso l’Università La Sapienza e direttore della Chirurgia Maxillo-Facciale del Policlinico Umberto I di Roma.

Nella Regione Emilia-Romagna vi sono quattro strutture ospedaliero-universitarie dotate di un’area dedicata al maxillo-facciale e alla chirurgia testa collo: Ferrara, Bologna, Modena e Parma. Ognuna di queste ha delle specificità che arricchiscono la sanità regionale, pur occupandosi tutte trasversalmente di oncologia, traumatologia e chirurgia delle malformazioni. "A Ferrara il dipartimento ad attività integrata Testa-Collo comprende al suo interno, oltre alla chirurgia maxillo facciali, anche le unità operative di otorinolaringoiatria, oculistica, neurochirurgia, chirurgia plastica - sottolinea Galiè –. Il nostro, inoltre, è uno dei pochi Centri in Italia che ha instaurato una collaborazione con la Reumatologia per la patologia dell’articolazione temporo-mandibolare. L’attenzione è rivolta a tutte le patologie del distretto testa-collo, con alcune specializzazioni. Per il futuro, siamo al lavoro su strumenti tecnologicamente all’avanguardia come la chirurgia virtuale, la fotografia tridimensionale, la navigazione chirurgica, la realtà aumentata, la produzione di impianti cad/cam personalizzati per ogni singolo paziente". Tra gli ambiti le patologie tiroidee e gli interventi per far fronte alle malattie rare (malformazioni del volto, sindrome di Pierre Robin; proprio a Ferrara, il 20-21 marzo 2026 si terrà il secondo convegno dell’Associazione italiana studio malformazioni Onlus). "Ferrara – aggiunge Galiè – è stato anche uno dei primi centri a far uso di cellule staminali per favorire la ricrescita di tessuti a livello del volto con la tecnica della lipostruttura. Le specialità dei centri maxillo-facciali dell’Emilia-Romagna saranno condivise in occasione del 27° Congresso della Eacmfs in corso a Roma fino al 20 settembre.