Chirurgia vascolare Unife. Gli studenti si misurano con le nuove tecnologie: "Grande entusiasmo"

La sanità del futuro è dietro l’angolo al campus che si è svolto nel giorni scorsi, banco di prova delle nuove frontiere della chirurgia. La scuola di specializzazione di Chirurgia vascolare dell’Università ha dato vita a un campus nel corso del quale specializzande e specializzandi provenienti da tutta Italia hanno potuto studiare un modello innovativo per simulare interventi di chirurgia linfatica ideato dalla scuola ferrarese.

"La chirurgia dei vasi linfatici è un’operazione molto difficoltosa, che richiede un’estrema precisione e delicatezza, dal momento che il chirurgo deve maneggiare strutture molto fragili del diametro di un millimetro o poco più – afferma Paolo Zamboni, professore ordinario del dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna e Direttore della Scuola di Specializzazione di Chirurgia Vascolare di Unife –. La pratica per compiere operazioni di questo tipo è eseguibile solamente in centri di alta specializzazione. Si tratta – entra nei dettagli – di una chirurgia per malattie disabilitanti, come il linfedema, che può essere di origine congenito o verificarsi in seguito a interventi di asportazione di tumori. Il linfedema porta ad un progressivo ingrandimento del volume degli arti superiori o inferiori, noto anche come ‘elefantiasi’".

Nel corso del campus gli specializzandi italiani che vogliono dedicarsi a questo impegnativo capitolo della chirurgia vascolare hanno potuto allenarsi a svolgere queste complicate operazioni, grazie anche alla disponibilità di alcune tecnologie all’avanguardia. "L’entusiasmo, l’impegno e la dedizione che sono stati profusi dalle ragazze e dai ragazzi che hanno partecipato a questo corso sono stati trascinanti anche per gli stessi docenti. I giovani chirurghi hanno eseguito con ottimo profitto le impegnative procedure chirurgiche simulate, il che fa prevedere un futuro migliore in un prossimo domani per i pazienti che son o affetti da grave disabilità vascolare", conclude il professor Paolo Zamboni.