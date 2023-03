Chiude dopo 25 anni la scuola di musica

Chiude, a Codigoro, dopo oltre 25 anni la scuola di musica Silmaryllon, diretta e gestita da Marinella Massarenti, presidente dell’associazione "Neroma", trasferendosi a Volania di Comacchio, con tanto entusiasmo e già diversi allievi che sono voluti rimanere con lei. Alcuni dei suo studenti, negli anni, hanno vinto concorsi nazionali e tra di loro diversi hanno scelto di frequentare il Conservatorio mentre c’e chi ha virato in altri generi musicali. Se ne va con qualche rammarico "per le tante belle persone - dice - che ho incontrato e mi stanno ancora aiutando anche praticamente nel trasloco", ma sicuramente ha contribuito l’addio, dopo gli anni iniziali di una grande collaborazione con l’amministrazione comunale, un lento ma inesorabile disinteresse e qualche dispiacere deve essere maturato.

"Nel mio paese non mi sento rispettata - afferma con la franchezza che l’ha sempre caratterizzata - ho cercato di collaborare con molte realtà di Codigoro, ma il confronto con quello che facevo ed il modo in cui si svolgeva il mio lavoro fuori da questo paese è inevitabile. Molti progetti che in altri paesi sono partiti ed andati a gonfie vele, qui arrancavano o addirittura non partivano. Forse ho fatto l’errore di rendermi troppo disponibile, in una realtà che non lo meritava. Per questo motivo il prossimo passo sarà quello di cancellare il nome Neroma, l’antico nome di Codigoro - sottolinea celando altro - dall’associazione a cui fa capo la Scuola di Musica. Un’associazione che ho fondato e che si occupa non solo di musica, ma anche di discipline orientali e terapie alternative".

Marinella ha una laurea in chitarra classica, con perfezionamento in musica antica, celtica e contemporanea, master in composizione chitarristica, laurea in musicoterapia con specializzazione in musicoterapia psichiatrica e medica. E’ insegnante yoga ed istruttore di ginnastica posturale nonchè operatore in discipline bionaturali ed anche naturopata. "Mi piace molto - aggiunge - studiare, quest’anno oltretutto festeggio il 36° anno di insegnamento in chitarra, mandolino, arpa celtica e pianoforte complementare per principianti". Nella sua carriera ha lavorato come musicoterapeuta in strutture psichiatriche sia pubbliche che private. "Nelle strutture che funzionano bene fortunatamente - prosegue il presidente Massarenti - c’è la consapevolezza che la musicoterapia è parte del percorso terapeutico del paziente, ed il musicoterapeuta fa parte del personale sanitario a tutti gli effetti".

cla. casta.