Chiude dopo 50 anni l’Amadeus: "Il paese perde un pezzo di storia"

Grave perdita per il commercio portuense: ha chiuso l’Amadeus Pub, locale di grande successo da quasi quarant’anni, che dava lavoro a una ventina di addetti, anche se nell’ultimo periodo vi lavoravano soltanto i familiari. Dapprima se n’era andato il fondatore Lucio Tanti, nel 2020 a 65 anni, il colpo di grazia è del figlio Andrea. L’avventura di Lucio era cominciata prima al Bar Bulldog in piazza Umberto I, in pieno centro a Portomaggiore, che serviva piadine, panini e gustosi stuzzichini, ma Lucio cercava uno spazio più grande. Opportunità che si è manifestata in aperta campagna, a Ripapersico, un’operazione coraggiosa, dove altri non avevano nemmeno pensato di passare: un pub nel nulla, in una campagna dimenticata e avvolta nella nebbia fitta d’inverno dando ai ragazzi (ma non solo) un rifugio, un luogo dove passare le loro serate. Un punto di ritrovo fondamentale. Lucio Tani aveva lasciato il testimone al figlio Andrea. Inizialmente sembrava non fosse cambiato niente, ma evidentemente il fuoco covava sotto la cenere. Il suo locale è stato gioia, allegria e mangiare squisito per molte generazioni. Amadeus pub, quante deliziose serate passate da te. Locale familiare che conquistava chiunque. Lucio era l’esteta dei sapori di una volta, il mecenate di folle da ogni parte d’Italia, il vivandiere ideale e signore sempre sorridente e splendido. Un gladiatore della ristorazione. Sembrava facile nei primi momenti, ma invece la nuova realtà si è dimostrata più difficile del previsto. I primi scricchiolii si erano avvertiti a fine 2024, con alcuni storici dipendenti che avevano salutato la compagnia perché la dirigenza pagava con ritardo. Finché è emersa la realtà e la chiusura, la settimana scorsa. "Sapevo che c’erano delle difficoltà – racconta l’assessore alle Attività Produttive, Enrico Belletti – dispiace si sia arrivati a un epilogo del genere. E’ una perdita importante, l’Amadeus era un locale storico, per decenni punto di riferimento per le famiglie, soprattutto i giovani. Anche io ero uno dei frequentatori, si mangiava un’ottima pizza, uno dei pochi aperti fino a tardi". Andrea Tani non lascia la ristorazione, con la compagna Jessica e la mamma Mirella, porta avanti il Bar Pasticceria "Ciliegina sulla torta", in via Garibaldi, a Portomaggiore, con la speranza che per l’Amadeus Pub sia un arrivederci e non un addio.

Franco Vanini