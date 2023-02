Chiude il forno Maccaferri "Dico basta dopo 70 anni"

di Mario Tosatti

L’ultima notte di Maccaferri nel suo amato forno. Sabato scorso lo storico panificio di via Panaro 52 al Barco, ha chiuso la serranda per sempre, lasciandosi dietro 70 anni di storia, passione e tradizione. Un’attività a gestione familiare con Riccardo Maccaferri, la moglie Lucia, il figlio Marco e uno storico dipendente, che dopo tantissimi anni non sfornerà più il pane per i suoi tanti clienti. Riccardo Maccaferri, 74 anni, lo abbiamo incontrato ieri.

Quando è iniziata questa sua bellissima storia?

"Avevo 11 anni, mio padre da circa 10 aveva aperto il forno in via Panaro 52 ed era tra i primissimi edifici costruiti al Barco. Dopo aver frequentato le elementari al ‘Mattei’ in Ercole D’Este, decisi di lavorare come fornaio. Questo perché mi è sempre piaciuto farlo e da allora la passione mi ha accompagnato in tutto questo tempo. Iniziai con papà che aveva alcuni dipendenti, imparai molto e negli anni ho visto i veri fornai che mi hanno insegnato e tramandato la tradizione del pane tipico ferrarese. Per molti anni ho lavorato con il mio compianto fratello Gabriele, prima che andasse in pensione".

Come sono stati questi anni di lavoro al forno?

"Molto belli, la passione mi ha sempre spinto a proseguire. Ogni notte, all’1.35, ero al forno per iniziare a preparare il pane del giorno, che ho continuato a fare sempre rigorosamente a mano, così come ho imparato. Perché questa è la vera tradizione. Ho avuto tante soddisfazioni arrivate dai miei moltissimi clienti e non solo. Attestati di stima che vanno oltre qualsiasi sacrificio. Anni fa ricordo che la Spal fu ricevuta dal Papa, tra i prodotti portati in dono al Santo padre, venne scelto anche il mio pane quale tipicità ferrarese".

Scusi, ma cosa l’ha spinta a chiudere ora?

"Un grande colpo al cuore, ma alcuni problemi di salute, ormai insostenibili, mi hanno portato a questa scelta inevitabile. Volevo arrivare quanto meno fino a Pasqua, ma ormai non ce la facevo più".

Come sono trascorsi questi ultimi mesi?

"Avevo già deciso a fine 2022 di chiudere. Abbiamo lavorato sempre tanto: pane, panpepati, panettoni e per l’ultimo carnevale abbiamo preparato a mano 1000 uova di crostoli. Poi i panettoni, li facevo in maniera minuziosa con lievitazione e cottura diversa. Altra particolarità i ‘mandorlin dal pont’, che hanno bisogno di una cottura con temperature non troppo elevate, li facevamo alla domenica in grande quantità. Ora si apre un’altra pagina per me, ma non scorderò questi bellissimi anni di lavoro. I nostri clienti ci hanno dato molto affetto, alcuni hanno pianto quando hanno saputo della chiusura".

Nessuno rileverà l’attività?

"Non ci sono state richieste concrete. Mio figlio ha intrapreso altre strade e mi ha detto che non intende proseguire con il forno. Io, comunque, sono disponibile a chi vorrà cimentarsi in questa professione ad aiutarlo con qualsiasi informazione e consiglio. Il lavoro da fare è tanto, ma se ci sono passione e capacità, si può costruire qualcosa di importante. Si fatica a trovare fornai, ma spero tanto che qualcuno possa riaprire. Io sono qui...".