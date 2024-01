Chiude il Golf Club Augusto Fava: "E’ un momento difficile per noi"

Cento perde un altro pezzo della sua storia e stavolta a scrivere la parola fine è lo storico e prestigioso Golf Club Augusto Fava, dopo 37 anni di attività e un centinaio di soci ancora all’attivo che ora dovranno andare verso Bologna. "Con profondo rammarico, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Augusto Fava sta concludendo le sue attività, a causa di sempre maggiori difficoltà economiche, con un processo di liquidazione tuttora in corso – dicono il presidente Paolo Montanari e il consigliere Gianni Fava (nella foto) – consapevoli dell’impatto positivo che l’associazione ha avuto sulla comunità in questi 37 anni, introducendo al golf centinaia di giocatori e divenendo fiore all’occhiello della nostra città. Le attività dell’associazione sono cessate ufficialmente il 31 dicembre 2023 e stiamo ora procedendo alla liquidazione di quanto dovuto. È un momento difficile per noi. Auspichiamo che in futuro possano sorgere iniziative in grado di far rinascere l’attività golfistica". "Eravamo a conoscenza della cosa – dice il vicesindaco Vito Salatiello – situazione dovuta anche al ricambio generazionale che incolpevolmente non è avvenuto e non c’era più il sostegno di soci. E’ un dispiacere quando un pezzo di storia viene a mancare".