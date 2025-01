Chiude il ponte sul Canal Bianco: "Risale agli anni ’50, forte degrado"

Si avvicina l’avvio dei lavori di rifacimento del ponte sul canal Bianco, che sorge lungo via Boccati a Coccanile. E a partire da martedì, sull’infrastruttura è stata disposta la chiusura temporanea totale del traffico stradale, veicolare e pedonale. "Il provvedimento – spiegano dall’amministrazione comunale di Copparo – è funzionale all’esecuzione dei lavori di ripristino e adeguamento della struttura in muratura e acciaio, la cui gara d’appalto è giunta alla fase conclusiva. L’intervento sarà preceduto dalla bonifica bellica. Il servizio di bonifica sulle aree interessate al progetto".

La deviazione del traffico avverrà sulla Strada provinciale 2, via Ariosto, piazza Cavallari, via Baroncini, via Provinciale. Sempre in concomitanza con la chiusura, sono stati elaborati nuovi percorsi per i mezzi pubblici di linea: gli orari saranno esposti nei prossimi giorni alle fermate e pubblicati sui siti www.tper.it e sul sito www.ami.fe.it.

L’opera nasce dall’esigenza di incrementare la portata di transito del ponte, con l’obiettivo di adeguare le strutture alla normativa, facendo fronte, al contempo, alle condizioni di forte degrado in cui versano diversi elementi.

L’intervento consiste nella sostituzione dell’impalcato, nel risanamento delle spalle, che verranno ricostruite con la realizzazione di fondazioni in micropali, nella demolizione delle pile in muratura di laterizio, per concludere con la posa della nuova pavimentazione stradale. Il ponte presenterà una lunghezza di 26.41 metri dall’asse degli appoggi e una larghezza di 7,50 metri di carreggiata. Sarà a doppio senso di percorrenza, con la presenza di barriere stradali.

Il Ministero della Cultura ha decretato la non presenza di requisiti di interesse culturale del manufatto, che risale agli anni Cinquanta ed è costituito da un impalcato a tre campate per uno sviluppo di 22 metri e una larghezza di 6 metri. Per la realizzazione dei lavori di rifacimento dell’infrastruttura sono state stanziate risorse per un importo di 684mila euro.

Valerio Franzoni