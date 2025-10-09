Chiude il ponte sul Volano: "A Pasqua stop al cantiere". La stagione rischia grosso

Mancano pochi giorni. Lunedì 13 rischia di scalzare nel calendario degli scongiuri il venerdì 17. Quel giorno scatteranno i lavori sul ponte sul Po di Volano, 80 metri che collegano Codigoro a Comacchio. Un brutto giorno per i titolari degli stabilimenti balneari di Volano e ancora più brutta sarà la data di fine lavori. Le auto torneranno a passare solo a giugno nel pieno della stagione estiva. Addio ai turisti – non sono pochi – del 25 aprile, Pasqua e Primo Maggio. Una stangata su un settore attraversato da luci e ombre.

"Preoccupa, e non poco, l’eventuale dilazione per la consegna del nuovo ponte sul Volano – dice Gianfranco Vitali, presidente della delegazione Confcommercio a Comacchio –. Le date al momento ipotizzate per fine lavori sono maggio/giugno del prossimo anno. Date che sarebbero troppo a ridosso della piena stagione estiva con evidenti quanto indesiderati contraccolpi sulle attività commerciali e sugli stabilimenti balneari. Chiediamo al presidente della Provincia Daniele Garuti di fare tutte le pressioni istituzionali possibili affinché il nuovo manufatto venga realizzato quanto prima e comunque entro la Pasqua. Nel contempo – continua Vitali – chiediamo che venga realizzata una struttura alternativa e temporanea che permetta almeno parzialmente di tamponare i disagi in attesa del nuovo ponte e favorire la circolazione".

"E’ una questione sulla quale bisogna agire con tempismo – l’appello di Davide Urban, direttore generale di Confcommercio, Davide Urban –. E nel contempo è opportuna un’attenta e capillare comunicazione sull’andamento dei lavori, comunicazione ai cittadini e alle imprese, con particolare riferimento del settore turistico, che devono avere la possibilità di programmare tempestivamente il loro lavoro. Il comparto del turismo, dati alla mano, sulla costa è fondamentale. Non può subire intoppi o ritardi sul fronte dell’accoglienza durante la stagione estiva".

Sulla questione del ponte sul Volano intervengono i rappresentanti di Fratelli d’Italia Tiziana Gelli, Dario Gabbari e il consigliere regionale Fausto Gianella. Tempestoso l’incontro tra operatori balneari e il presidente della Provincia che si è svolto nei giorni scorsi. "La Provincia sta facendo la sua parte. Ora tocca al Comune di Comacchio intervenire – dicono –. Comprendiamo le difficoltà della Provincia che dispone di risorse limitate e vincolate. Tuttavia, non possiamo ignorare che i cittadini della zona, molti dei quali contribuiscono al bilancio comunale di Comacchio e Codigoro con il pagamento di tasse e imposte sulle seconde case, hanno diritto a un servizio sicuro per il collegamento sul Volano".

"Il sindaco Pierluigi Negri non può fare scena muta. È necessario che si assuma la responsabilità verso i propri cittadini, valutando l’ipotesi di un traghetto", la richiesta di Gianella.

Mario Bovenzi