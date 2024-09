Chiude la Festa del libro ebraico. Della Pergola e gli ebrei di oggi

Ultimo giorno, oggi, per la Festa del libro ebraico in programma al Meis di via Piangipane. Si parte alle 9 con la rassegna stampa del direttore di ‘Pagine Ebraiche’ Daniel Mosseri. Alle 16.30 tocca a ‘Ebrei di ieri, ebrei di oggi’. Cosa significa essere ebrei nella contemporaneità? Come erano gli ebrei italiani nel Novecento? Ne discutono con il demografo Sergio Della Pergola (foto), autore di ‘Essere ebrei, oggi’ (Il Mulino, 2024), il presidente del Meis Guido Ottolenghi e i due precedenti presidenti del museo, Dario Disegni, presidente della Fondazione Beni Culturali Ebraici e lo scrittore Riccardo Calimani. Modera Daniel Mosseri.