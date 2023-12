Chiude la gioielleria Vaccari. Punto di riferimento dal 1948: "Nessuno porta avanti l’attività"

Dopo settancinque anni di attività chiude la gioielleria Vaccari. A comunicarlo è la titolare Paola Vaccari, che da cinquant’anni porta avanti il negozio aperto dai suoi genitori nel dicembre 1948 in corso Martiri della Libertà. L’attività commerciale chiuderà definitivamente i battenti il 31 dicembre e in questi giorni sulla vetrina si può notare la scritta ’liquidazione totale’. "Il negozio era stato aperto da mio padre Luigi e da mia madre Ines – introduce Vaccari, che spiega i motivi di questa scelta –. Chiudo il negozio perché non c’è nessuno che possa portare avanti l’attività. Mi dispiace molto perché questo esercizio commerciale era diventato un punto di riferimento per la cittadinanza". La gioielleria si aggiunge così alla lista delle attività che hanno chiuso nel centro storico ferrarese, come ha fatto in precedenza il Nazionale, ex bar proprio di fronte a Vaccari, in Corso Martiri della Libertà. È proprio la titolare della gioielleria a dirsi amareggiata per la chiusura di tanti negozi del centro. Per quanto riguarda la sua attività, il locale è di proprietà della curia e a oggi non c’è ancora stata alcuna richiesta per prelevarlo. "In questo negozio ci ho passato otto ore al giorno per cinquant’anni – dice l’esercente dispiaciuta –. Ai tempi dei miei genitori il punto vendita aveva dimensioni ridotte rispetto a oggi, poi in più occasioni ci siamo ampliati".

La gioielleria ha anche servito personaggi dello spettacolo durante le varie stagioni del teatro Comunale. Tra i clienti celebri avuti si ricorda lo scrittore Mario Soldati. "Quando passava per Ferrara si fermava a salutare o a comprare qualcosa" racconta la titolare. Vaccari sottolinea però anche le difficoltà di questo mestiere, dovute ai numerosi furti subiti che nel corso degli anni si sono verificati e che hanno complicato a più riprese il lavoro quotidinano. "Ringrazio tutti i clienti che per questi settantacinque anni hanno scelto il nostro negozio – conclude Vaccari parlando direttamente alla clientela – e che ci hanno mostrato la loro fiducia. Gliene sarò per sempre riconoscente".

Federico Besio