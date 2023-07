Chiude la strada provinciale per i lavori al ponte

Per la seconda fase dei lavori ’Metropoli di paesaggio’ la strada provinciale verrà chiusa al passaggio fino all’11 settembre. Ieri l’amministrazione comunale ha reso noto che dal giorno 24 luglio fino al giorno 11 settembre la strada provinciale SP20, sarà interrotta a qualsiasi tipo di transito tra i km 16+700. Sarà perciò interdetto il passaggio su via Torre ed il traffico sarà deviato su via Mazzocca e via Mazzoclina. Il motivo è, che avrà inizio la seconda fase di costruzione della pista ciclabile all’interno del progetto Metropoli di Paesaggio, di cui si è già trattato. Per qualche periodo i lavori di restauro del ponte di Sabbioncello, si sovrapporranno a quelli della ciclo pista.

Ciò farà si che la zona in questione, che era già chiusa al transito di veicoli da circa un anno, non sarà più accessibile nemmeno ai pedoni. Una scelta che ha creato qualche mal contento . Tuttavia l’opzione è stata giustificata dal fatto che: in precedenza i passanti potevano transitare poiché si trattava di predisporre l’area della pista e pulire l’alveo , ora invece sono previste opere strutturali tra le quali l’infissione nel terreno di palancole metalliche, uno scavo della larghezza del ponte, la rimozione di una soletta ed il re-interro. Si tratta perciò di lavori estremante pericolosi che hanno portato il responsabile della sicurezza del cantiere ad optare per la decisione di chiudere il tratto a qualsiasi tipo di passaggio. Il Comune di Copparo conferma ancora una volta la capacità di programmare i lavori nel rispetto dell’incolumità dei cittadini e dei lavoratori. I cantieri sono seguiti direttamente dal sindaco Pagnoni che li visita costantemente.

Jasmine Belabess