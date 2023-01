Ferrara, chiude l’autostazione in Rampari San Paolo: cambia il servizio urbano ed extraurbano

Chiude l’autostazione in Rampari San Paolo Cambia il servizio urbano ed extraurbano

A partire da lunedì 13 febbraio 2023, verrà chiusa definitivamente l’autostazione di Ferrara in Rampari di San Paolo, per consentire l’allestimento del cantiere di riqualificazione urbana previsto dal progetto denominato Bando Periferie. Il progetto (per complessivi 2milioni 304mila euro) prevede infatti la conversione del Terminal bus in una grande piazza alberata, che ridisegnerà l’intera area tra la Darsena fluviale e la città. Al termine dei lavori, tutte le linee extraurbane del trasporto pubblico verranno convogliate al Terminal di via del Lavoro, ampliato e riorganizzato. Le linee che ad oggi attestato presso il Terminal di Rampari San Paolo, faranno temporaneamente fermata per il caricoscarico dei passeggeri in via Darsena e via del Lavoro, dove saranno allestite zone di sosta per consentire all’utenza di interscambiare con le linee della rete urbana. In particolare nelle vie Darsena, tratto dalla rotatoria di viale IV Novembre fino alla rotatoria di via San Giacomo (Gigina), e del Lavoro, dall’ingresso al parcheggio fino alla curva in prossimità di viale Po, saranno realizzati a mezzo di segnaletica orizzontale e verticale stalli di sosta bus, temporanei, provvisti di paline porta orari per le informazioni all’utenza. In questo tratto stradale sarà inoltre attuata una modifica alla viabilità, con l’istituzione del...