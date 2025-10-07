Chiude per lavori il ponte sul Po: "Apre a giugno, stagione a rischio"

Scavalca il Po di Volano e ’unisce’ Codigoro e Comacchio, un’infratruttura cruciale per la mobilità della provincia e per il turismo. La Provinciale 54, che scorre sul ponte, è fondamentale per l’accesso alla costa, agli stabilimenti balneari. Ma quel ponte non è in salute, mostra segni di invecchiamento, necessita di interventi per garantire la sicurezza. Dopo una serie di incontri, ci siamo, si chiude. I lavori partiranno tra una settimana, lunedì 13 ottobre.

"La Provincia varerà il divieto di transito, ad esclusione di quello ciclopedonale, a partire da lunedì 13 ottobre sul ponte che attraversa il Po di Volano lungo la provinciale 54, nel comune di Codigoro", l’annuncio, a lungo atteso e temuto. A farlo Daniele Garuti, presidente della Provincia, nel corso dell’assemblea che si è svolta ieri pomeriggio all’Hotel rurale di Canneviè. Erano presenti i sindaci di Codigoro, Alice Zanardi, di Comacchio, Pier Luigi Negri e di Goro Marica Bugnoli. Al vertice anche i rappresentanti degli stabilimenti balneari del lido di Volano. Che hanno protestato con forza, nascerà dopo l’incontro di ieri un comitato. Chiedono che, durante questi mesi, venga varato un traghetto per mantenere il collegamento tra le due sponde. Quella data, solo a giugno le auto torneranno a passare sul ponte, ha acceso gli animi. "Troppo avanti", la protesta di alcuni residenti e degli stabilimenti. A sostenere la protesta Fausto Gianella, consigliere di Fratelli d’Italia in Regione, con Tiziana Gelli e Dario Gabbari. "Un danno per tanta gente", dicono.

La tabella di marcia prevede ai primi di novembre il restauro delle campate laterali e l’assemblaggio di quella centrale. Operazione che si protrarrà fino a marzo del 2026, quando è previsto il varo del nuovo ponte. Il mese successivo sarà realizzata la soletta dell’impalcato e a maggio potrà essere posato il guard rail e ultimata la nuova pavimentazione. A giugno 2026 sarà il turno delle operazioni di collaudo statico del nuovo ponte e la riapertura al transito veicolare. Le auto torneranno ad attraversare il ponte quindi solo a giugno del prossimo anno, a ridosso della stagione balneare e comunque dopo le festività di Pasqua e il ponte del Primo Maggio. Periodi che storicamente segnano un anticipo della stagione balneare.

L’impresa esecutrice dei lavori ha garantito la realizzazione di una passerella pedonale provvisoria per il collegamento tra Borgo Volano e il Lido. Attraversamento che dovrà essere interrotto per motivi di sicurezza solo durante le settimane che comprendono le fasi della demolizione dell’impalcato centrale e del varo del nuovo ponte. Una soluzione provvisoria, che tuttavia consente di evitare lo stop completo dei collegamenti per l’intero ciclo dei lavori. Anche la navigabilità del tratto del Po di Volano interessato dal cantiere sarà garantita, ad eccezione delle due fasi più critiche della demolizione e del varo del manufatto. Il ponte, lungo 80 metri, verrà demolito e ricostruito. Lo stato di usura della struttura non garantisce le condizioni di sicurezza.

Un intervento dal costo di 2,1 milioni, chiesto dalla Provincia proprio per mettere in sicurezza quel quadrante viario e finanziati dal ministero Infrastrutture e Trasporti. Il cantiere è stato affidato all’impresa Modena Ingegneria di Castelfranco Emilia dopo la procedura di gara. Lìimpresa dovrà demolire la campata centrale, che sarà interamente ricostruita con struttura metallica, oltre a spostare gli impianti. Già nel 2024 si svolse un’assemblea pubblica per illustrare lavori, tempi e caratteristiche del cantiere sul ponte di Volano lungo la Sp 54. Adesso ci siamo. "Non mancheranno i disagi", la facile previsione di alcuni cittadini.