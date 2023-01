Chiusa via Baiolini per un cedimento della sede stradale

Ieri è stata disposta la chiusura urgente di via Baiolini, fra Copparo e Gradizza, per un cedimento della sede stradale, verificatosi a circa 200 metri dall’incrocio con via Alta in corrispondenza della condotta del ponte sul canale Brusabò Alto. Gli operatori di Patrimonio hanno verificato che la frana potrebbe pregiudicare la sicurezza del transito dei veicoli, dal momento che il cedimento interessa l’intera sezione stradale. Nel pomeriggio è previsto il sopralluogo del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.