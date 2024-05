Chiuso da tre anni, il ponte riapre: "È finita l’odissea per i residenti"

Il Ponte Campanella è stato finalmente riaperto al traffico, un’operazione attesa da anni, resa possibile grazie al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara che ha gestito in convenzione la progettazione e il cantiere di questa opera finanziata interamente con fondi del Comune di Portomaggiore. Finisce finalmente una vera e propria odissea: il ponte infatti era chiuso da oltre tre anni per un problema statico, aperto alle sole biciclette e ai pedoni. Sembrava che si potesse risolvere la situazione nel giro di qualche mese, invece si è trascinata nel tempo, creando un disagio ai residenti, ma anche ai turisti, costretti a un lungo giro vizioso. L’opera era infatti a ridosso di un canale e di un passaggio a livello, una strada apparentemente secondaria, in realtà strategica per arrivare alla delizia estense del Verginese, il monumento storico più importante del Verginese, risalente al Quattrocento come villetta di caccia e poi trasformata in Delizia – le ville che gli Estensi avevano edificato nel ducato come luogo di ricettivo e di svago - da Alfonso d’Este per la sua favorita, Laura Dianti, immortalata da Tiziano, il cui ritratto si trova a Londra. Il protrarsi del disagio e delle lungaggini aveva indotto i residenti alla promozione di una petizione per sollecitare l’intervento; non solo: più volte in consiglio comunale si era affrontata l’urgenza dell’opera, con interrogazioni e interpellanze, finché l’amministrazione Bernardi aveva deciso di risolvere il problema, stanziando 55 mila euro e affidando i lavori al Consorzio di Bonifica Pianura. L’intervento per ripristinare la viabilità era iniziato alla fine dello scorso anno e non è stato tra i più facili: le piogge intense, lo spostamento dei condotti di gas e acqua e, infine, l’innalzamento della falda, hanno rallentato i lavori. Nel fine settimana finalmente è arrivata la fumata bianca, il ponte è stato inaugurato ed è percorribile. Si è posto a un disagio che sembrava non aver fine, aveva messo in difficoltà la comunità, non ultimo aveva arrecato anche un danno d’immagine ai turisti che avevano scelto il Verginese per una gita. Insomma un problema risolto sia per la comunità locale che i tanti visitatori di una delle bellezze storiche più importanti della provincia. Un gioiello incastonato nella campagna.

Franco Vanini