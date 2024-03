"Chiusura del cinema Uci, fate chiarezza sul futuro"

A che punto sono i contatti tra amministrazione e Uci per capire il futuro della multisala? È questo, in sostanza, l’interrogativo che si pone il consigliere comunale del Pd Davide Nanni che torna sulla vicenda del cinema del quale il gestore ha annunciato la chiusura già qualche settimana fa e al centro di un’attenta attività da parte dei sindacati. L’obiettivo del documento protocollato da Nanni è capire se sindaco e assessore "abbiano preso contatti con Uci Cinemas e Igd Spa al fine di agevolare la positiva composizione della crisi occupazionale in corso e, in caso affermativo, quale risposta abbiano ricevuto dalle parti in causa circa il futuro della struttura di via Darsena". Inoltre, si legge sempre nell’interrogazione, "preme sapere – così Nanni – se entro il 13 marzo verrà convocato il tavolo di confronto promesso in sede di Commissione consiliare per affrontare i nodi di tenuta occupazionale, riqualificazione urbana e rilancio economico del complesso denominato Darsena City emersi in questi giorni".

"L’annunciata chiusura di Uci Cinema Ferrara mette a rischio direttamente una dozzina di dipendenti – così il consigliere di opposizione – di cui otto a tempo indeterminato, più le aziende che operano nell’indotto e non vedranno più rinnovati gli appalti per la gestione di servizi correlati alle attività di intrattenimento. Negli ultimi due anni Uci ha collaborato positivamente con l’Università mettendo a disposizione delle attività didattiche una parte delle dieci sale cinematografiche presenti al Darsena City, in fede di un accordo virtuoso che ha permesso di aumentare la presenza di studenti in zona e prodotto ricadute positive in termini economici su tutte le attività della vicina galleria commerciale". Pertanto "la chiusura definitiva della multisala cinematografica, aperta nel 2004 – rimarca – pregiudicherebbe ogni serio tentativo di rilanciare il Darsena City arrecando all’intera città un grave danno occupazionale, economico e culturale". Il 5 marzo scorso, ricorda il dem, "le organizzazioni sindacali hanno avuto un incontro diretto con i rappresentanti di Uci, i quali hanno confermato la volontà di cedere la struttura ferrarese ma non hanno ancora indicato quale potrebbe essere il soggetto acquirente. Un nuovo confronto tra le parti si terrà il 13 marzo ma, nel frattempo, né il sindaco Fabbri né l’assessore Gulinelli sembrano aver intrapreso iniziative nella direzione indicata mezzo stampa e in Consiglio comunale".

f. d. b.