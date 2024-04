Chiusura del ponte, cambia la viabilità

A seguito della necessità di un intervento di manutenzione alla rete del gas urgente ed indifferibile a partire da lunedì 15 Aprile e fino al 26 aprile compreso, il ponte di Sant’Agostino sul Cavo Napoleonico verrà interdetto alla circolazione, per tutte le ore. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, grazie ad un proficuo dialogo con AMI e Tper, è stato fatto il possibile per ridurre al minimo i disagi: per le corse di studenti e/o lavoratori che si recano a Cento, Ferrara e Finale Emilia sono garantiti passaggi all’interno dell’abitato di Sant’Agostino (con corse dedicate e/o bus supplementari) negli gli orari canonici di utilizzo, utilizzando la solita fermata. Grazie alla stretta collaborazione con la ditta richiedente, Tper/Ami, Polizia Locale e Ufficio Tecnico Comunale si è cercato di ridurre al minimo gli inconvenienti.