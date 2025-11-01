Chiusura della Cartiera, mano tesa ai lavoratori

La Cartiera di Mesola chiuderà definitivamente il 31 dicembre 2025. Una decisione che segna la fine di un’epoca e lascia dietro di sé preoccupazione, amarezza e polemiche. Per la comunità mesolana è una ferita profonda: lo stabilimento, di proprietà del gruppo Pro-Gest, per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per l’occupazione dell’intero comprensorio.

L’amministrazione comunale, in un post sui social, ha espresso "rammarico" per la chiusura annunciando di aver scritto al gruppo Pro-Gest chiedendo chiarimenti sulle intenzioni future e garanzie sul mantenimento dell’area." La richiesta – spiega la sindaca – nasce dall’esigenza di evitare il rischio di degrado o criticità igienico-sanitarie, e, soprattutto, di garantire che l’area possa essere mantenuta in condizioni tali da permetterne un futuro riutilizzo produttivo".

Il Comune, assicura Duò, continuerà a seguire l’evolversi della situazione "mantenendo un dialogo costante con le istituzioni competenti, le organizzazioni sindacali e la proprietà", nella convinzione che solo "attraverso la collaborazione e la responsabilità condivisa sia possibile individuare soluzioni che tutelino i lavoratori e valorizzino il territorio".

Di segno opposto il commento del gruppo consiliare Insieme per Crescere. Il gruppo d’opposizione ricorda di aver presentato tre diversi ordini del giorno tra aprile e luglio 2025, chiedendo di interloquire con l’azienda, coinvolgere Regione e Ministero, e istituire una commissione consiliare permanente per monitorare la vicenda."Purtroppo – si legge nella nota – l’ODG ha avuto solo il voto favorevole della minoranza, mentre la maggioranza compatta ha votato contro, minimizzando le nostre preoccupazioni e affermando di avere la situazione sotto controllo."A luglio, quando ormai la crisi era evidente, un nuovo ordine del giorno fu approvato "ma ormai era troppo tardi"."Ciò che è più grave – accusano i consiglieri dell’opposizione– è che gli impegni deliberati nell’occasione sono stati tutti disattesi dal Sindaco, in particolare quelli di organizzare un incontro urgente con l’azienda".

Guendalina Ferro