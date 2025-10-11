Chiusura della scuola ’Ic4’. La protesta dei genitori

Nella giornata dell’altro ieri, è stato diramato un comunicato dai toni piuttosto allarmati, riguardante il futuro di uno degli Istituti Comprensivi Statali presenti sul territorio centese, l’IC4 (Istituto Comprensivo n. 4 di Cento, ndr), i cui plessi sono suddivisi tra diverse frazioni del centese (XII Morelli, Casumaro, Corporeno e Reno Centese) e il cui destino appare ora incerto. Il comunicato, diffuso per iniziativa di un genitore, stando all’intestazione a nome di "docenti, personale ATA e genitori", mette in luce con preoccupazione "la decisione di soppressione dell’IC4 e la conseguente redistribuzione di alunni, docenti e personale tra l’IC2 "Pascoli" e l’IC3 di Renazzo".

Stando al comunicato, "la decisione definitiva è stata comunicata alla Dirigente dell’Istituto al termine di un incontro tenutosi mercoledì 8 ottobre". "La decisione arriva con un tempismo inaccettabile - continua poi il comunicato in questione -, perché compromette l’attività educativa e organizzativa delle scuole coinvolte, generando incertezza e disorientamento tra studenti, famiglie e personale. Una decisione di tale portata (...) è stata assunta senza un reale coinvolgimento della comunità scolastica e senza una valutazione approfondita delle ricadute educative, organizzative e logistiche. Il rischio concreto è quello di creare istituti sovradimensionati, con perdita di identità educativa".

Conclude poi il comunicato: "L’Ic4 rappresenta da anni una realtà consolidata e riconosciuta nel territorio (...) Cancellarlo significa disperdere un patrimonio di esperienze, relazioni e valori che hanno contribuito a rendere la scuola un punto di riferimento per molte famiglie centesi e per chi sceglie di vivere nei piccoli centri abitati e nelle frazioni (...) I docenti, il personale Ata e i genitori chiedono quindi alle istituzioni competenti (...) di sospendere immediatamente ogni decisione in merito al dimensionamento e di avviare un confronto trasparente e partecipato con tutte le componenti scolastiche e con la cittadinanza. La scuola non è un semplice numero da bilanciare: è una comunità educativa che va tutelata e valorizzata, non smantellata".

Al momento, interpellata, la dirigenza scolastica dell’Ic4 di Cento non ha commentato o rilasciato dichiarazioni.

Francesco Diozzi