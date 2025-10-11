Marche, il nodo sanità
Alessandro Caporaletti
Marche, il nodo sanità
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Boati Maestra 24 anniIncidente autostradaSuperbonusSagre oggiMercatini usato
Acquista il giornale
CronacaChiusura della scuola ’Ic4’. La protesta dei genitori
11 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Chiusura della scuola ’Ic4’. La protesta dei genitori

Chiusura della scuola ’Ic4’. La protesta dei genitori

Cento, le famiglie contestano la soppressione dell’istituto comprensivo "Alunni, personale e docenti verranno spostati negli altri plessi del territorio".

Il plesso di XII Morelli dell’istituto comprensivo statale numero 4 di Cento

Il plesso di XII Morelli dell’istituto comprensivo statale numero 4 di Cento

Per approfondire:

Nella giornata dell’altro ieri, è stato diramato un comunicato dai toni piuttosto allarmati, riguardante il futuro di uno degli Istituti Comprensivi Statali presenti sul territorio centese, l’IC4 (Istituto Comprensivo n. 4 di Cento, ndr), i cui plessi sono suddivisi tra diverse frazioni del centese (XII Morelli, Casumaro, Corporeno e Reno Centese) e il cui destino appare ora incerto. Il comunicato, diffuso per iniziativa di un genitore, stando all’intestazione a nome di "docenti, personale ATA e genitori", mette in luce con preoccupazione "la decisione di soppressione dell’IC4 e la conseguente redistribuzione di alunni, docenti e personale tra l’IC2 "Pascoli" e l’IC3 di Renazzo".

Stando al comunicato, "la decisione definitiva è stata comunicata alla Dirigente dell’Istituto al termine di un incontro tenutosi mercoledì 8 ottobre". "La decisione arriva con un tempismo inaccettabile - continua poi il comunicato in questione -, perché compromette l’attività educativa e organizzativa delle scuole coinvolte, generando incertezza e disorientamento tra studenti, famiglie e personale. Una decisione di tale portata (...) è stata assunta senza un reale coinvolgimento della comunità scolastica e senza una valutazione approfondita delle ricadute educative, organizzative e logistiche. Il rischio concreto è quello di creare istituti sovradimensionati, con perdita di identità educativa".

Conclude poi il comunicato: "L’Ic4 rappresenta da anni una realtà consolidata e riconosciuta nel territorio (...) Cancellarlo significa disperdere un patrimonio di esperienze, relazioni e valori che hanno contribuito a rendere la scuola un punto di riferimento per molte famiglie centesi e per chi sceglie di vivere nei piccoli centri abitati e nelle frazioni (...) I docenti, il personale Ata e i genitori chiedono quindi alle istituzioni competenti (...) di sospendere immediatamente ogni decisione in merito al dimensionamento e di avviare un confronto trasparente e partecipato con tutte le componenti scolastiche e con la cittadinanza. La scuola non è un semplice numero da bilanciare: è una comunità educativa che va tutelata e valorizzata, non smantellata".

Al momento, interpellata, la dirigenza scolastica dell’Ic4 di Cento non ha commentato o rilasciato dichiarazioni.

Francesco Diozzi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Scuola