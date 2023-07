Chiusura dell'annata sociale dei club Serra Ferrara e Pomposa, visita alla Basilica di San Giorgio

Un folto gruppo di soci e ospiti sono intervenuti all’incontro di chiusura dell’annata sociale dei club Serra Ferrara e Pomposa, che si sono riuniti nella Basilica di San Giorgio. Dopo la visita al tempio, effettuata con una guida di eccezione, la presidente della Ferrariae Decus Marialucia Menegatti, i serrani hanno partecipato alla messa presieduta da padre Augusto Chendi e celebrata con gli assistenti ecclesiali dei due club monsignor Marino Vincenzi e don Pietro Predonzani, organista Jacopo Zanini e canti ad opera di Vincenzo Velardo e della soprano Rita Molinari. Il Serra, associazione internazionale, ha come scopi principali il sostegno alle vocazioni, in particolare quelle sacerdotali, e la diffusione della cultura cristiana. Per l’annata 2023-24 alla presidenza del Serra Ferrara è stato confermato Alberto Lazzarini, mentre il Serra Pomposa sarà guidato da Flavia Bustacchini che succede a Daniela Cavallari. Cambio anche fra i governatori del distretto: Eugenio Bolognesi subentra a Maurizio Marcialis.

re. fe.