Chiusura di fisiopatologia. Fd’I: "Un colpo alla sanità"

Chiara Scaramagli, coordinatrice comunale di Fratelli d’Italia Ferrara, continua a tenere monitorata la sanità ferrarese anche in seguito alla notizia recente della chiusura presso il settore 17 della Cittadella San Rocco del centro della fisiopatologia della coagulazione che si occupa dei pazienti in trattamento con terapia anticoagulante, tra cui i pazienti trombotici.

L’ambulatorio, infatti, dal settore 17 dove godeva di uno spazio indipendente, è stato trasferito al settore 3 presso l’ambulatorio dei prelievi generici, dove "si sono riscontrati molteplici disagi dovuti all’accorpamento di due ambulatori tra i quali, solo per citarne alcuni, mancanza dei medici di riferimento, prolungamento dei tempi di attesa (perché ai pazienti che devono sottoporsi ai normali prelievi si aggiungono quelli con problemi trombotici), posti per sedersi insufficienti, spazio insufficiente per tutto il materiale e le attrezzature necessarie, impossibilità di parcheggio vicino all’ambulatorio". Scaramagli precisa ancora: "Non si conosce il motivo per cui un ambulatorio specializzato che funzionava bene sia stato accorpato ad un altro, creando solo disagi alle persone. Unica spiegazione plausibile – prosegue – è la carenza di personale sanitario. Così facendo, si utilizza quello in essere per asservire a ben due ambulatori, con turni probabilmente massacranti dei sanitari. Come se non bastasse si continua ancora ad assistere all’intasamento del Pronto Soccorso di Cona con lunghe ore di attesa e un ingente numero di pazienti in trattamento. Ma i problemi non sono solo questi".

La coordinatrice comunale di Fratelli d’Italia Ferrara traccia un quadro: "Nella Radiologia Generale l’unico apparecchio di diagnostica n.1 è stato dismesso da molti mesi per obsolescenza e il macchinario nuovo tarda ad arrivare. Stessa sorte per l’apparecchio radiologico n. 4 che potrebbe non essere sostituito. Anche presso la Radiologia del Pronto soccorso si è in attesa di un macchinario nuovo senza certezza sulla data di consegna. Questi ritardi ovviamente allungano i tempi di attesa per effettuare un esame. La sanità è di competenza della Regione, che dovrebbe assumere personale e dotare di attrezzature adeguate tutti gli ambulatori. Inutile arrampicarsi sugli specchi incolpando il Governo Meloni di fantomatici tagli alla Sanità. Per il 2024 il governo ha stanziato 136 miliardi di euro. Alla Regione Emilia-Romagna sono arrivati fondi statali di 266 milioni 758 mila euro. All’Ausl di Ferrara sono destinati 6 milioni 185mila euro, di cui 3 milioni 115 mila euro per la riqualificazione della Cittadella S.Rocco. Ben vengano tutte le opere di ristrutturazione e riqualificazione ma non basta, altrimenti – conclude – si rischia il fallimento della sanità emiliano-romagnola".