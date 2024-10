Chopin e Brahms al Comunale

"Un pianista eccellente, di grande classe ed eleganza. Un virtuoso senza pari, musicista raffinato e sensuale, poeta del pianoforte": così la critica ha definito Roberto Giordano, vincitore del Concours Musical International Reine Elisabeth di Bruxelles. Il pianista, fra i più notevoli della sua generazione, sarà per la prima volta ospite a Ferrara Musica esibendosi stasera al Teatro Abbado alle 20.30 e dando il via al ciclo dei cinque recital pianistici presenti in cartellone. Il programma della serata comprende musiche di Fryderyk Chopin e Johannes Brahms. Il viaggio musicale comincerà nel segno di Chopin, con il Preludio op. 45, e proseguirà con il ciclo delle Quattro Ballate op. 10, composte da Brahms nell’estate del 1854 e dedicate a Julius Otto Grimm, suo amico e direttore d’orchestra. Concluderà la serata l’esecuzione di un altro ciclo, quello delle Ballate di Chopin. Raramente eseguite nel loro insieme, sono quattro capolavori che abbracciano tutto l’arco creativo e temporale della produzione chopiniana dal 1831 al 1843.

I biglietti hanno un costo variabile dai 3 ai 25 euro e il concerto è compreso negli abbonamenti Large e Piano Chamber. È prevista una riduzione del 50% per i giovani entro i 30 anni, oltre al prezzo del biglietto di 5 euro per gli studenti universitari e di 3 euro per gli allievi di Conservatorio.