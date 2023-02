Chopin, Liszt e Schumann Piano romantico sul palco

Appuntamento con il pianoforte romantico, oggi alle 10.30 al Ridotto del Comunale. La stagione di ‘Ferrara Musica al Ridotto’ ospita il giovanissimo Zhen Jie Ye, allievo di Fernando Scafati, sotto la cui guida sta ultimando gli studi al conservatorio ‘Cherubini’ di Firenze, dopo averli iniziati al conservatorio ‘Frescobaldi’ di Ferrara. Chopin, Liszt e Schumann saranno gli autori affrontati attraverso capolavori assoluti del primo Romanticismo, in un recital introdotto dallo stesso Fernando Scafati. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con il conservatorio, sostituisce quello di Muriel Chemin, rinviato a data da destinarsi per motivi organizzativi. Zhen Jie Ye condenserà in un’ora di ascolti la quintessenza della musica romantica, presentando alcuni tra i generi di maggior importanza: Notturno, Studio, Ballata e Sonata, quest’ultimo rappresentato dall’opera 22 di Schumann.

Più volte ripresa tra 1830 al 1838 in una stesura lunga e travagliata, quest’ultima propone un virtuosismo spettacolare, e l’espressività già polarizzata tra intimismo ed estroversione che Schumann riesce a costringere in una struttura formale classica. Quanto al genere Notturno, quello prescelto è l’opera 9 numero 1 (1827), il primo tra quelli pubblicati da Chopin. Inaugura un genere – già codificato dal pianista-compositore irlandese John Field – che diventerà poi chopiniano per antonomasia: la mano destra propone una melodia belcantistica, sorretta da una sinistra ad arpeggi ininterrotti e quieti. Come la Seconda Sonata di Schumann, anche la Ballata n. 1 in sol minore viene elaborata a lungo dal suo autore. Chopin la scrive tra il 1830 e il 1835, ottenendo uno dei maggiori esiti dell’intero Ottocento musicale. Temi narrativi e lirici si succedono dopo un’audace e insolita introduzione; l’elaborazione degli episodi conduce a una coda trascendentale, piena di difficoltà tecniche.

Cifra tutta virtuosistica è anche quella della cosiddetta ‘Campanella’, uno degli Studi più difficili del repertorio pianistico, scritto da Franz Liszt nel 1838. Si basa sull’ultimo movimento del Secondo Concerto per violino di Paganini, di cui Liszt fu a tutti gli effetti l’omologo al pianoforte. Se tutti i primi quattro brani del concerto di Zhen Jie Ye sono stati composti in un lasso di tempo di dieci anni, l’ultimo fa eccezione. La Seconda Ballata appartiene al miglior Liszt. Associata al mito di Ero e Leandro, e alla ballata Lenore di Gottfried Burger è stata scritta nella primavera del 1853. L’autore ottiene la consueta tavolozza espressiva, elaborando però in modo profondo frammenti tematici, legati fra loro per coerenza motivica.