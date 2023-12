’Christmas Show’ in stile Grande Mela alla Pandurera

Si chiama "Christmas Show’ ed è il varietà musicale ispirato allo storico Radio City Hall di New York che domani andrà in scena alla Pandurera alle 21. Il pubblico sarà catturato dall’atmosfera natalizia grazie alle coreografie coinvolgenti e ai costumi scintillanti e colorati che renderanno lo show esplosivo e sorprendente. Uno show dal ritmo trascinante, con numeri musicali strepitosi supportati da una colonna sonora di famosissimi brani natalizi internazionali e una messa in scena in stile Broadway Musical e Radio City Hall. Un cast incredibile di dodici artisti, tra danzatori e voci soliste, accompagnati da una strepitosa band dal vivo, coinvolgeranno immediatamente lo spettatore.