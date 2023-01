"Ci candidiamo a ospitare l’adunata nazionale alpini"

La solidarietà agli Alpini per le "vergognose, generalizzate e infondate accuse mosse, dopo l’adunata di Rimini, da chi ha cercato di infangare il buon nome, l’impegno straordinario a servizio del territorio, la storia del corpo". E un "sogno: poter vedere a Ferrara l’adunata nazionale", evento che "sarebbe una gioia straordinaria e un grande onore". Così il sindaco Alan Fabbri nel suo intervento di ieri mattina alla commemorazione in piazza della Cattedrale (con successivo corteo nel cuore della città) della battaglia di Nikolajewka, che costò la vita a circa 40mila soldati italiani morti nel gennaio 1943 durante la ritirata dalla Russia, nel corso della Seconda guerra mondiale. Il sindaco nel ringraziare le penne nere "per l’attività instancabile a servizio del territorio" ha ricordato in particolare lo "straordinario contributo messo in campo dopo il sisma" e ha omaggiato "il coraggio che, come la storia insegna, gli Alpini hanno sempre messo nelle loro azioni, in prima linea nelle situazioni di massimo pericolo e il tributo di sangue che hanno offerto al Paese".

Il primo cittadino, in apertura di intervento, ha espresso "amarezza, indignazione e rabbia nei confronti di chi - dopo l’adunata di Rimini - ha attaccato il corpo: settimane di accuse generalizzate e infondate, assurde prese di posizione preconcette e ideologiche da parte di taluni esponenti politici si sono concluse in una richiesta di archiviazione". "Vorrei che simili e spiacevoli fatti non accadessero mai più, quello a cui abbiamo tristemente assistito è stato un affronto intollerabile. Gli Alpini - come magistralmente dimostrato dopo il sisma - si sono sempre adoperati e si adoperano quotidianamente per le comunità, per i servizi al territorio, nelle emergenze", sono "portatori di valori solidi e sani ed esempio e modello a livello mondiale". Fabbri ha poi espresso il proprio auspicio: l’adunata nazionale a Ferrara. A tal fine - ha annunciato - "manifesto fin da ora la mia disponibilità ad avanzare la candidatura della città ad accogliere l’evento, condividendo ovviamente ogni singolo passaggio di questo percorso con i vertici Ana".

re. fe.