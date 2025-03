"Ci hanno tirato le uova"

"La Berco siamo noi. Vi riconoscete in questo gesto? – l’intervento di una dipendente della fabbrica metalmeccanica –. Ecco l’altra faccia della lotta sindacale: chi non sciopera viene punito a colpi di uova. Oggi sono immobili. E domani? Quale sarà il prossimo passo? Lo sciopero non era un diritto? O la Costituzione qui vale diversamente? Il diritto di sciopero, in quanto tale, esclude qualsivoglia imposizione di un obbligo di adesione, garantendo la piena libertà individuale nella scelta di esercitarlo o meno, senza alcuna coercizione. La violenza, in qualsiasi forma, è inaccettabile e va condannata senza esitazione. Si chiede alle rappresentanze sindacali di riportare la lotta entro i confini della legittimità".