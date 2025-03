’Ci mettiamo il cuore’, ecco l’incontro sulla sostenibilità

Un’iniziativa tutta incentrata sull’ambiente con particolare attenzione al tema della sostenibilità, del cambiamento climatico, delle risorse naturali e della fauna, è "Ci mettiamo il cuore", in programma sabato 5 aprile alle 11.30 nelle Vallette di Ostellato, una rassegna giunta quest’anno alla seconda edizione. Le varie iniziative saranno proprio occasione di divulgazione e riflessione su questi temi, al fine di sensibilizzare quanto più possibile persone di ogni età, bambini, ragazzi e famiglie al rispetto e alla cura per l’ambiente. Durante l’iniziativa, aziende, esperti, imprenditori e personalità del territorio illustreranno e proporranno percorsi formativi proprio in merito ai cambiamenti climatici, alla gestione delle risorse idriche, a pratiche innovative che stanno rivoluzionando il modo in cui gestire i rifiuti e trasformarli in risorse utili, coinvolgendo anche la biblioteca comunale, il mondo dell’associazionismo del nostro territorio e tutte le scuole di ogni ordine e grado. Per tutto il periodo indicato sarà presente l’installazione di un grande globo terrestre luminoso, in piazza della Repubblica di Ostellato, inoltre nelle giornate del 11, 12 e 13 aprile sarà possibile ammirare l’installazione artistica a tema ambientale di Laura Govoni allestita nella piazza municipale. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare numerosi alle interessanti iniziative presenti nel programma della rassegna, con l’auspicio che una maggior conoscenza dei temi trattati possa rafforzare la consapevolezza di quanto siano importanti la cura e il rispetto del nostro pianeta.

f. v.