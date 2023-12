’Ci sei anche tu’, il libro di Paganini sulle storie di paese

Con "Ci sei anche tu", l’ultima fatica letteraria, presentata nella biblioteca comunale di Codigoro, con una sala gremitissima, alla presenza del sindaco Alice Zanardi e diversi assessori, Carlo Paganini, 83 anni, ha dimostrato come la comunità codigorese abbia gradito quel suo tracciare oltre 150 profili fra persone viventi e scomparse di Codigoro. Una passione per lo scrivere, poiché dopo il primo libro "Cento profili", due su "Migliarino ieri e oggi", il quarto "C’era una volta" sulle frazioni di Italba, Caprile e Pontelangorino e quello su Codigoro sta già pensando al prossimo, il quinto ed instancabile sta già scrivendo il prossimo sul ristorante 800 di Ostellato e e 10 personaggi del luogo. L’autore, residente a Migliarino, ma con i genitori trasferitisi nella frazione codigorese di Pontelangorino quando aveva due mesi, è stato capace di far emergere, ricordi e vissuti di persone con la capacità di scavare nel loro intimo e portare alla luce ricordi, aneddoti e riflessioni, grazie ai quali i lettori rimarranno felicemente sorpresi. Un volume con la copertina che riproduce la Riviera Cavallotti, ridisegnata con i colori pastello.