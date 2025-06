Ci siamo, ai nastri ’6,30 e un Po’. A tenere il passo è la solidarietà

Da Salvatonica di Bondeno all’oasi del Bosco di Porporana, un percorso di 6 chilometri e 300 metri all’insegna della natura e della solidarietà, in un’atmosfera magica e coinvolgente. Mercoledì torna la quarta edizione della ‘lucciolata 6,30 e un Po’, partenza alle 21.15, organizzata dall’Associazione Giulia, in collaborazione con Uisp Ferrara (patrocinio Comune di Ferrara e Comune di Bondeno). L’iniziativa è stata presentata ieri dall’assessora Cristina Coletti, dal presidente di Associazione Giulia Michele Grassi, dal responsabile degli eventi per Associazione Giulia Giuseppe Ilacqua e dall’assessore di Bondeno Michele Sartini. "Con questo evento – ha detto Coletti – festeggiamo idealmente l’inizio della stagione estiva. La camminata al calar del sole. Il ricavato andrà all’associazione Giulia". La camminata, che prenderà il via dal Triangolo del Po di Salvatonica, è contraddistinta dal suggestivo spettacolo delle lucciole che si potranno osservare nel buio del bosco. Al rientro, tutti i partecipanti riceveranno in omaggio un gelato. "Con i fondi raccolti – evidenzia Michele Grassi – continueremo a sostenere le nostre attività, attività rivolte ai bambini e agli adolescenti ricoverati nei reparti pediatrici dell’Ospedale Sant’Anna di Cona, che per l’Unità Operativa di Neuro Psichiatria Infanzia e Adolescenza - Uonpia".

Mario Tosatti