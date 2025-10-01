Ci siamo: c’è la festa dei vicini. Giochi e musica all’Acquedotto

La ‘Festa dei vicini’ raggiunge la ‘maggiore età’, festeggiando così il compimento della 18ª edizione con un pomeriggio ricco di giochi, sorprese, relazioni e amicizia per tutta la famiglia. Divertimento e socialità saranno gli ingredienti principali della manifestazione denominata la ’Festa dei vicini’, che dopo la prima volta dello scorso anno, venerdì pomeriggio, alle 16, tornerà ad animare la monumentale location di piazza XXIV Maggio, all’ombra dell’Acquedotto.

Un appuntamento che rappresenta una tradizione, a vocazione sociale e familiare, promosso in sinergia dall’assessorato alle Politiche Abitative, Politiche per la Famiglia e Politiche Sociosanitarie e Acer Ferrara. "La ‘Festa dei Vicini’ – dichiara Cristina Coletti assessore comunale alle politiche abitative, politiche per la famiglia e politiche sociosanitarie – quest’anno raggiunge la diciottesima edizione, un traguardo notevole per un’iniziativa che ancora oggi rafforza il senso di comunità promuovendo le relazioni sociali tra i cittadini. Quella che in origine era stata pensata come una festa per favorire i buoni rapporti tra vicini, si è allargata fino a diventare una festa per tutta la città. Tantissime, infatti, sono le attività che possono essere fruite da giovani e adulti – prosegue – con l’intento di unire famiglie intere e instaurare rapporti tra i partecipanti. Come Amministrazione crediamo in questa manifestazione, che rappresenta un riferimento per la socializzazione della città. Grazie anche alle attività commerciali limitrofe e alle numerose associazioni che con i propri volontari si sono messe a disposizione per regalare un pomeriggio di pura gioia a chi sarà in piazza".

"All’interno di Acer – sottolinea il presidente Massimiliano Guerzoni – c’è grande fermento e vivacità attorno a questa iniziativa. La ‘Festa dei vicini’ è un’occasione importante per riscoprire il valore della convivenza e della vicinanza, anche tra le mura delle nostre abitazioni. La macchina organizzativa procede ormai da mesi, portata avanti con grande entusiasmo da numerosi dipendenti che, a titolo volontario, saranno presenti anche venerdì. Questo spirito è positivo e si sposa con l’idea di un’azienda casa presente e vicina alle persone, attraverso iniziative che mettono al centro la comunità".

La festa inizierà alle 16, con una piccola merenda e la distribuzione di gadget in omaggio. Numerose sono le postazioni, pensate per divertire i bambini di tutte le età, a partire dal laboratorio di pittura in piazza promosso dal Centro Bambini e Famiglie Isola del Tesoro e l’angolo creativo con stickers e bracciali luminosi. E ancora: giochi di vario tipo, il torneo di calciobalilla e intrattenimento musicale. Non mancherà nemmeno lo sport, grazie alle dimostrazioni di discipline sportive e marziali per giovani e adulti, realizzate dall’Asd Format Ferrara. Nel corso del pomeriggio si svolgeranno anche le premiazioni del concorso intitolato ’Balconi e giardini fioriti’, promosso sempre da Acer, e il contest a premi che mette in palio omaggi che riguardano l’ambito della bicicletta. Tra le associazioni in piazza: Avis, Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) e Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali). Gli esercizi commerciali intorno alla piazza contribuiranno alla riuscita della festa con piccoli omaggi. In caso di maltempo le attività si svolgeranno al Centro sociale Acquedotto Ancescao, in corso Isonzo 42.