Ci sono i ‘Ricchi e poveri’ nel piatto. Quando il cappelletto fa storia

La festa del cappelletto d’autunno prende vita da domani al 29 settembre e dal 3 al 6 ottobre nello stand gastronomico climatizzato del locale Comitato Pro Civitate in via Mantova, 120 a Vigarano Pieve. L’edizione autunnale della festa del cappelletto arricchisce il menù tradizionale della festa di giugno con alcuni piatti tipici della tradizione gastronomica locale.

Novità 2024. Dopo l’esperimento fatto nell’edizione 2023 entrano a pieno titolo nel menù della sagra i ‘Ricchi e poveri’, un’antica ricetta ferrarese nata per necessità. Un tempo a Ferrara i ricchi potevano permettersi di mangiare i cappelletti, mentre i poveri erano costretti a mangiare fagioli. Durante le feste i signori omaggiavano qualche cappelletto alla servitù che non avendo a disposizione brodo di carne, ha deciso di cucinarli nel brodo di fagioli. Così nascono Ricchi e poveri. Per chiudere in dolcezza zuppa inglese, torta tenerina, torta di tagliatelle e semifreddo mascarpone e nutella preparati dalla massaie del comitato. Ricca è la carta dei vini con alcune proposte a km 0 della cantina Mattarelli.

La festa ð 345 6890018. Di più su: www.vigaranopieve.it facebook, instagram, tiktok: Comitato Pro Civitate Vigarano Pieve.