"Ci sto? Affare fatica!". Il progetto a Copparo per un’estate formativa

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a "Ci sto? Affare fatica!", la proposta rivolta a ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni che desiderano vivere un’esperienza diversa, utile e formativa durante l’estate 2025. Dopo la buona accoglienza della precedente esperienza, il progetto torna a Copparo, promosso dall’Unione dei Comuni Terre e Fiumi e realizzato in collaborazione con la Cooperativa Open Group di Ferrara. L’obiettivo è recuperare il valore educativo dell’impegno, in particolare quello manuale, attraverso attività concrete di volontariato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni. Per ogni settimana di partecipazione è previsto un riconoscimento simbolico ma significativo: un "buono fatica" del valore di 50 euro, spendibile in ambiti legati alla vita quotidiana. Anche ai tutor verrà riconosciuto un buono del valore di 100 euro. Per informazioni: Elena Arziliero, 337-1145034.