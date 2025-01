"Ci vogliono azioni concrete"

Sul tema dello ‘stato’ dell’aria a Ferrara, c’è chi non si espone come Giovanni Pecorari, da sempre residente a Ferrara: "Onestamente non saprei di preciso in termini di dati. Una cosa certa, secondo me, è che l’aria in città è decisamente non buona, ma è da quando sono nato che è così, d’altronde Ferrara non è in una collocazione geografica ideale. In una zona umida da sempre". L’attenzione di Giovanni Pecorari è poi rivolta ad altre città italiane, dove la situazione d’inquinamento dell’aria è peggiore: "Come si può vedere, infatti, che c’è chi sta molto peggio di noi a Ferrara. Se devo essere sincero soluzioni risolutive e concrete non ne ho, ma cerchiamo di convivere. Ci vorrebbero azioni concrete".