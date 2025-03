Cia Agricoltori piange Loretta Ghelli: "Da sempre al fianco dell’associazione"

Cia Agricoltori Italiani Ferrara si stringe attorno al cordoglio della famiglia di Loretta Ghelli, che si è spenta martedì. Un esempio di forza e passione, che l’ha portata a rimanere accanto alle aziende agricole di Cia e a supportarle ogni giorno, prima come dipendente, per 42 anni, e poi come dirigente dell’Associazione Nazionale pensionati ferrarese. Il suo impegno però andava oltre, era un impegno per l’intera comunità di Voghiera, dove ha anche ricoperto l’incarico di vicesindaco per un mandato, dal 1990 al 1995. I suoi colleghi e tutti gli agricoltori la ricordano aperta, solare, sempre pronta alla battuta e al tempo stesso capace di un impegno straordinario. "Tutta Cia Ferrara è vicina alla famiglia di Loretta – spiega il presidente Stefano Calderoni – un esempio per tutti noi, una guerriera dalle grandi doti umane e capace di forte empatia, che riusciva a metterla in perfetta connessione con le persone. Ha lottato fino all’ultimo anche contro una malattia che non le ha dato scampo, perché era questo il suo modo di essere e di vivere. Quello che ci lascia non è solo il vuoto della perdita, ma un’eredità di coraggio e impegno che porteremo sempre con noi". Anche i pensionati di Anp - Cia Ferrara si stringono attorno al figlio Luca e al marito Franco: "Siamo certi che Loretta ci accompagnerà ancora ogni giorno con i suoi sorrisi, le sue battute, le discussioni accese per quello in cui credeva. Ci lascia un raro esempio di determinazione, dolcezza e altruismo che rimarrà un patrimonio dentro tutti coloro che l’hanno conosciuta".