Cia mette in guardia:: "Spacciate per italiane derrate dall’estero"

Promuovere la frutta importata come regionale o italiana è una pratica ingannevole.

Cia-Agricoltori Italiani Ferrara chiede ai consumatori di verificare sempre la provenienza dei prodotti ortofrutticoli e di non farsi fuorviare da false comunicazioni promozionali.

La campagna di raccolta delle principali produzioni ortofrutticole sta entrando nel vivo e dopo asparagi e fragole, che stanno concludendo i loro cicli produttivi stagionali, sono in arrivo anche sugli scaffali della Grande Distribuzione i prodotti estivi, dalle ciliegie alle albicocche e poi, nel corso dell’estate, anche le prime pere estive, cocomeri e meloni. Un passaggio di filiera che, secondo Cia-Agricoltori Italiani Ferrara, va monitorato con particolare attenzione per evitare che i consumatori si trovino ad acquistare prodotti pubblicizzati e venduti come italiani o addirittura regionali quando, invece, provengono dall’estero. "Una pratica comune e ingannevole – spiega Jennifer Felloni, frutticoltrice e referente dei giovani agricoltori di Agia che recentemente ha segnalato proprio questa modalità “pubblicitaria” in alcuni punti vendita del ferrarese –.

Trovare al supermercato prodotti frutticoli fuori stagione è ormai normale perché si è perso ormai il valore della stagionalità e il consumatore vuole trovare frutta e verdura anche in “controstagione”. Però un conto è acquistare prodotti con un’origine chiara in etichetta e a livello pubblicitario, un altro è trovare al supermercato albicocche pubblicizzate come ‘Prodotte in regione’ o localmente che arrivano, invece, dalla Spagna. E’ una pratica promozionale ingannevole che andrebbe sanzionata, uno schiaffo all’impegno delle aziende agricole".