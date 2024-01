Ciak, il cinema si mostra in parete ‘Tutto il bello che c’è’ a Gherardi

Oggi Gherardi sbarca su Rai 2 con un servizio dedicato al Villaggio del Cinema. Oggi, alle 13.30 su Rai 2, nell’ambito della rubrica intitolata ‘Tutto il bello che c’è’, verrà trasmesso un servizio speciale dedicato a Gherardi il Villaggio del Cinema.

La troupe Rai si è recata nelle campagne di Jolanda di Savoia alla scoperta di Gherardi, frazione di pochi abitanti che negli ultimi mesi si sta facendo conoscere per i suoi murales cinematografici. Nel 2022, infatti, Stefano Muroni, fondatore della filiera creativa Ferrara La Città del Cinema, ha avviato un progetto di riqualificazione e rigenerazione del paese attraverso questa forma d’arte che ormai da anni si sta imponendo con sempre maggior forza al pubblico. I murales rappresentano omaggi a grandi film legati al territorio ferrarese (tra questi possiamo scoprire La donna del fiume, La lunga notte del ‘43, Il giardino dei Finzi Contini, etc.). Nel 2022 furono realizzati i primi cinque e nel 2023 ne sono stati inaugurati altri sette. L’obiettivo per quest’anno è quello di crescere ancora, diffondendo questa singolare iniziativa. Ma non è finita qui. Una volta al mese, nel fine settimana, si tengono visite guidate alla scoperta di Gherardi, della bonifica e dei murales che stanno ridando colore e vita al piccolo centro abitato. Un viagggio nella nostra storia, in quella del cinema che ha reso grande e saputo raccontare questa provincia. Un paio di giorni fa è stato aperto anche il profilo Instagram Gherardi-Il Villaggio del Cinema, profilo che è nato con l’intento di diffondere questo singolare percorso che già sta catturando l’attenzione di molti.