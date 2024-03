Ciak, nel nome del maestro. Nello ’Spazio’ la vita del regista: "Antonioni come l’Ariosto"

Franchella

"Antonioni è stato importante come Ariosto". Nelle parole del lungo discorso del presidente di Ferrara Arte, Vittorio Sgarbi, pronunciato durante la presentazione dello Spazio Antonioni, si è percepito il concetto – teorizzato da Bruno Zevi – di "non-finito", di qualcosa di aperto e dinamico, mai del tutto pieno eppure completo. Ossimoro che indica l’essenza di Ferrara, così come l’opera di Michelangelo Antonioni, innovativa in quanto sospesa. Ecco perché "Spazio" Antonioni. "Perché non sarà un museo, un luogo di cose ferme e morte", chiarisce Sgarbi. E dove nascerà, nel concreto, questo spazio che racconterà l’opera del regista? Nel Padiglione d’Arte Contemporanea di Palazzo Massari: l’ormai ex-Pac. Si sapeva già da tempo, ma da ieri è più che mai sicuro: Michelangelo Antonioni, regista, di origine ferrarese, tra i più importanti della storia del cinema (con Oscar alla Carriera nel 1995), avrà un luogo interamente dedicato alla sua opera (e non solo), che aprirà – come ha spiegato al Carlino l’assessore alla cultura di Ferrara, Marco Gulinelli – entro l’estate di quest’anno. "A fine aprile usciremo con una data più precisa: comunque siamo orientati ad aprirlo entro l’arrivo dell’estate". In realtà è già dal tempo del Covid che si parla dell’apertura di un luogo simile. O meglio, della riapertura. Sì, perché una sorta di museo monografico su Antonioni venne aperto alla metà degli anni Novanta (dopo l’acquisto del Comune di un fondo di 47mila pezzi tra documenti, pellicole e altri oggetti, direttamente dai coniugi Antonioni), ma poi chiuso nel 2006. "Dal 2006 – così Gulinelli – molte voci autorevoli hanno chiesto la riapertura di questo luogo. Oggi, ci prepariamo ad ampliare l’offerta culturale ferrarese con un museo vitale e aperto alla cittadinanza, uno scrigno della cinematografia perfettamente inserito nel Quadrivio di Ferrara, con una grande e spiccata attenzione internazionale, focalizzato sul Novecento, ma orientato al Terzo Millennio". Della "spiccata attenzione internazionale", lo si capisce scorrendo i nomi che hanno aderito al comitato d’onore dello Spazio Antonioni: Gian Luca Farinelli, Thierry Frémaux, Wim Wenders, Alfonso Cuarón, Jonas Carpignano, Walter Salles, Irène Jacob, Sophie Marceau, Giorgio Tinazzi, oltre a Enrica Fico (moglie di Antonioni), Vittorio Sgarbi e Dominique Païni. Quest’ultimo, già direttore del Cinémathèque Française e del dipartimento culturale del Centre Pompidou, è il curatore del progetto museologico, portato avanti su input di Sgarbi e in sinergia con la vedova Enrica Fico Antonioni. A firmare il progetto architettonico, invece, è lo studio internazionale Alvisi Kirimoto di Massimo Alvisi e Junko Kirimoto, presenti ieri alla Sala Estense ad illustrare un lavoro tutto orientato a richiamare le atmosfere sospese del cinema di Antonioni. Al piano terra ci saranno cinque setti espositivi monolitici e due sale immersive per la proiezione, mentre per il primo piano si parla di "un’esplosione spaziale", innescata da pannelli che traslano e ruotano, modulando la grande sala che sarà "aperta e versatile", costituendo uno spazio unico per proiezioni e conferenze, workshop, laboratori e mostre, magari su altri registi, sempre in dialogo con Antonioni. "Con lo Spazio Antonioni – spiega Alan Fabbri, sindaco di Ferrara – abbiamo voluto creare un luogo che renda disponibile alla collettività una selezione dei materiali del prezioso fondo del regista, composto da oltre 47mila tra documenti, pellicole e altri oggetti, con la volontà di farlo diventare patrimonio di tutti". Il fondo – illustrato da Chiara Vorrasi (Gallerie d’Arte moderna e contemporanea di Ferrara) – comprende film e documentari, sceneggiature originali, lettere da alcuni dei principali protagonisti della cultura e del cinema del Novecento (come Roland Barthes, Andrej Tarkovskij, Luchino Visconti, Giorgio Morandi, Jack Nicholson), foto sul set, libri, dipinti, cartoline… Il progetto di rifunzionalizzazione per provvedere al completo restauro dell’ex-Pac è costato 1milione e 750 mila euro (più 100mila per l’area esterna). "Un lavoro di squadra – commenta l’assessore Andrea Maggi – che ha portato a un bel risultato per Ferrara e per il mondo della cultura: abbiamo ottenuto una sintesi perfetta tra contenuto e autore. Sarebbe contento anche Michelangelo Antonioni".

· Altro servizio nel QN