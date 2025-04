Ciak, oggi si gira. Da Nube a Rescue. Noi, giurati al Giffoni Film Festival

Anche noi siamo giurati Giffoni. Alzi la mano chi conosce il Giffoni Film Festival… Noi! Gli alunni della 4A della scuola primaria G. Matteotti di Ferrara. Sapete perché? Rullo di tamburi… Siamo stati selezionati per fare parte della giuria della prossima edizione del Festival, la 55esima, che si terrà proprio nella città di Giffoni, dal 17 al 26 luglio.

Quest’anno la rassegna è sbarcata anche a Ferrara coinvolgendo le alunne e gli alunni delle scuole primarie e secondarie della città. Come si può leggere sul sito ufficiale: "Giffoni è il luogo dove migliaia di ragazzi provenienti da tutto il mondo si incontrano per parlare di sè e delle proprie storie”. La rassegna nasce nel 1971 e nel corso del tempo si è evoluta spaziando dal cinema alle altre attività artistiche. Truffot diceva che: "Tra tutti i Festival del cinema, quello di Giffoni è il più necessario".

In realtà sarebbe più corretto chiamarlo ’Giffoni Opportunity’ e per noi, in effetti, è stato certamente una grande opportunità! Il 21 e il 23 gennaio, infatti, insieme ad altre classi dell’istituto comprensivo F. De Pisis, ci siamo trasformati in una vera e propria giuria, esprimendo il nostro parere in merito a dieci cortometraggi. ’A dragon in name only’ racconta l’importanza dell’amicizia, della fiducia e del sentirsi accettati per quello che si è. ’Af forgiveness master’ narra la triste vicenda di solidarietà legata ad un paio di scarpe, in un contesto sociale di grande povertà. ’Anime di inchiostro’ ci fa conoscere la forza della fantasia, in grado di superare tutti gli ostacoli. ’Aum’ ci ricorda che anche dagli sbagli possono nascere invezioni straordinarie, attraverso la storia di un dolce oggi famosissimo: la Pettola. “Gugusse” è invece la buffa storia di un piccione un po’ pazzerello che manda in cortocircuito il cervello di chi lo incontra. “Living in a bubble” parla della difficoltà di superare il dolore e gestire la quotidianità di una famiglia senza nessun aiuto. “Melody muse” è un vero e proprio incoraggiamento a reagire al fallimento e alla frustrazione, mentre “New friends” racconta la storia di un’amicizia molto speciale. “Nube” ci fornisce un punto di vista alternativo sui temporali, dando vita e sentimenti umani anche alle nuvole. Chiude la lista dei corti, “Rescue”, storia di un dinosauro alle prese con dei cacciatori provenienti dal futuro.

Il nostro compito di giurati è stato impegnativo... un’esperienza del tutto nuova che consisteva nel guardare con spirito critico i cortometraggi e assegnare a ciascuno di loro un voto da uno a cinque. Facendo un sondaggio nella nostra classe, il preferito è stato senza dubbio “Gugusse”… quel piccione pazzerello ci ha davvero conquistati tutti. Gli organizzatori del Festival ci hanno coinvolto e fatto riflettere. Qualcuno è stato anche intervistato… proprio come un vero “Vip”. Molto interessante è stato anche partecipare al laboratorio sui mestieri del cinema e scoprire cosa accade dietro alle macchine da presa e come vengono girate le varie scene. Sicuramente, d’ora in poi, non fuggiremo dal cinema non appena finito il film, ma ci divertiremo a leggere i titoli di coda per scoprire quante persone hanno lavorato alla sua realizzazione. Quest’estate, dal 17 al 26 luglio, non prendete impegni, il “Giffoni Film Festival”, aspetta anche voi. Noi alunni della 4A restiamo in attesa della prossima edizione pronti a scoprire tutti i segreti di un mondo affascinante e pieno di fascino e mistero.