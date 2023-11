Ciak, si gira al Roverella. Scene che fanno storia

‘Palazzo Roverella come Set cinematografico’ è il tema del convegno che oggi, alle 17,30, si terrà nel Palazzo in Corso Giovecca 47. L’iniziativa è del Centro Documentazione Studi e Ricerche Cinema Ferrarese, diretto da Paolo Micalizzi e promosso dal Circolo Negozianti e da Cds Cultura Odv con l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione sulla cinematografia realizzata nel nostro territorio. Dopo i saluti di Paolo Orsatti e Riccardo Modestino, presidente e vice presidente del Circolo Negozianti, relazione del critico e storico del cinema Paolo Micalizzi su ‘Palazzo Roverella, un prestigioso Palazzo ferrarese per il cinema’ in cui si parlerà delle scene di alcuni film girati in questo luogo. Tra essi “La ragazza fuoristrada” (1973) di Luigi Scattini, “Gli occhiali d’oro”(1987) di Giuliano Montaldo, “Cronaca nera”(1992) di Rosati, della serie “Amanti e segreti”(2004 – 2005) di Gianni Lepre, ma anche del film jugoslavo “Virus: Extreme contamination”(2016) di Domiziano Delvaux Cristopharo. Concluderà il Convegno una visita, guidata da Riccardo Modestino, alle Sale di Palazzo Roverella.