Ciak, si gira. C’è ’Cinema in festa’. Una buona visione al Notorious

Ci siamo, si spengono le luci, la magia negli occhi del grande schermo. Capolavori, prime visioni e buone visioni a prezzi modici. Con 3,50 euro – il costo del biglietto – effetti speciali, eroi che lottano contro il male, volti di cartoni animati, i divi che hanno fatto la storia o che la stanno per fare. E’ la settima edizione di Cinema in festa, occasione per vedere i film al cinema a un prezzo speciale. Un’iniziativa proposta al pubblico da Anec e Anica, con il supporto del Mic e in collaborazione con il David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano. Il progetto ha visto il suo debutto nel 2022, proseguirà fino al 2026. Ogni anno, nei mesi di giugno e settembre, per cinque giorni dalla domenica al giovedì. Ispirato alla ’Fête du cinéma’ francese, il progetto è nato dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi. La nuova edizione partirà oggi con oltre 900 sale cinematografiche, 2800 schermi. E si concluderà giovedì 25 con le nuove uscite della settimana. A fare la parte del leone la catena Notorious Pictures che ha acquisito la multisala alla Darsena. Giusto un anno fa Siete sbarcati a Ferrara, com’è andata?

"Bene, è stato un anno molto buono. E il 2026 contiamo di ottenere risultati ancora più lusinghieri. A Ferrara e provincia la voglia di cinama c’è", risponde l’ad di Notorious Andrea Stratta che apre le porte della cittadella del cinema, dieci sale, 1.700 poltrone, audio e video di altissimo livello, ambienti moderni e curati nei dettagli, massima attenzione all’accoglienza dei clienti. Con una serie di servizi al consumatore, fra i quali food & beverage con ordine in sala dalla propria poltrona attraverso un qr code, la possibilità di organizzare proiezioni private, feste di compleanno ed eventi di ogni tipo.

La vostra festa. Il vostro anniversario coincide con la festa del cinema "Ci sarà una scelta molto ampia di titoli, di film e proiezioni. Per tutti i gusti. E il prezzo del biglietto così basso per invitare a scoprire quest’arte, a frequentare le sale cinematografiche dove c’è certo divertimento ma anche cultura, momento per ritrovarsi, le poltroncine luogo d’incontro"

Una struttura aperta alla città "Sì, grazie ad un accordo con l’università accogliamo oltre mille studenti. Che qui vengono a studiare, frequentano le lezioni, sostengono anche gli esami. E si laureano nei nostri spazi. Una stretta di mano con l’ateneo che rappresenta un vantaggio per entrambi. L’università ha nuovi spazi per i suoi ragazzi. E la loro presenza qui è un grande invito per andare al cinema".

Il 2026? "Sarà un anno ricco, con una bella programmazione. Contiamo di aumentare il nostro pubblico, ci vuole pazienza per far tornare la voglia di cinema, ci vuole tempo. Ma qui, in questa città, i dati sono molto positivi, la direzione è quella giusta per riportare Ferrara e la sua provincia in sala, davanti al grande schermo".