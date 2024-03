’Ciak, si gira’ con Fondazione Ant. Il concerto del maestro Rolfini

Venerdì 22 marzo alle 21 l’auditorium del plesso scolastico Bonati (via Poletti 65) ospiterà il concerto "Ciak, si gira" in favore di Fondazione Ant Italia Onlus. Si esibiranno al pianoforte il maestro Antonio Rolfini, al clarinetto Claudio Miotto, al violoncello Simone Montanari e alla voce Angela Felisati, in un concerto che riporterà in vita le colonne sonore di alcuni dei più celebri film che hanno fatto la storia del cinema: dalla ‘Vita è bella’ a ‘Gabriel’s Oboe’, passando per ‘Hello Dolly’ e ‘C’era una volta il west’. Il maestro Rolfini e il suo ensemble si esibiranno gratuitamente a favore della causa solidale portata avanti ininterrottamente da Ant fin dal 1987: l’assistenza gratuita ai malati di tumore della provincia di Ferrara ed alle loro famiglie, grazie ai propri medici, infermieri e psicologi.

A questo scopo sarà devoluto l’intero incasso dell’evento. I fondi per sostenere i costi dell’assistenza derivano da una convenzione con l’Asl, e soprattutto dall’intensa attività di raccolta fondi condotta nel corso di tutto l’anno: in questi giorni i volontari Ant sono infatti impegnati in numerosi banchetti della campagna pasquale, nelle piazze, negli ospedali e presso varie realtà del territorio. Inoltre, fino al 29 marzo è possibile sostenere Ant presso il Temporary Charity Point di via Cairoli 11. "E’ un onore che il maestro Rolfini ci omaggi ogni anno con il suo concerto – le parole della delegata Ant di Ferrara, Franca Arca –, contiamo su una buona presenza di pubblico. Sempre gradevolissima e garbata, la musica del maestro è in grado di farci sognare e riflettere allo stesso tempo. L’offerta è libera e il ricavato sarà devoluto alle attività di assistenza domiciliare e oncologica". Il concerto è già andato in scena a La Spezia, Chioggia, Ravenna e Pordenone, e ha ricevuto apprezzamenti da diverse parti d’Italia.

Jacopo Cavallini