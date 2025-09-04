’Ciak si gira’, gli attori sono i ragazzi. In municipio il film degli studenti

’Ciak si gira’...ma gli attori e registi sono i ragazzi. Si tratta del laboratorio di filmmaking nell’ambito del progetto Geco 13 - coordinato da Coop Serena e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Sabato alle 18 alla sala consiliare verrà proiettato il cortometraggio realizzato dai giovani che nei mesi scorsi hanno partecipato al laboratorio. Dopo la proiezione verrà offerto un assaggio del raviolo realizzato dai ragazzi e dalle ragazze, frutto di un altro percorso laboratoriale per aspiranti chef dedicato alla cucina creativa coordinato dallo Chef della Piazzetta Antonio Stabellini. Così l’assessore alle politiche giovanili Gian Luca Roma: "Quello di sabato 6 sarà un appuntamento davvero importante di cui siamo orgogliosi, che arriva a coronamento del percorso di potenziamento continuo che abbiamo voluto per il centro di aggregazione giovanile gestito da Coop Serena; la realizzazione del documentario ha prodotto un risultato davvero bellissimo ed emozionante che non vediamo l’ora di mostrare alla cittadinanza, e anche il laboratorio di cucina grazie alla collaborazione de ’La Piazzetta’ è stata una idea bellissima e innovativa che ha entusiasmato i ragazzi partecipanti. Da parte nostra c’è grande soddisfazione nell’offrire uno spazio con tante attività ai giovani del territorio e nel vederne crescere i numeri".